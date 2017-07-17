Исследования ученого из Приморья позволят прогнозировать изменения климата Арктики

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Ученый Тихоокеанского океанологического института им. Ильичева (ТОИ ДВО РАН), используя отложения со дна озер и морей стратегических регионов, в том числе Арктики и Байкала, разрабатывает методику, которая позволит составлять прогнозы изменения климата и развития природных процессов в этих регионах. Проект получил грант Российского научного фонда (РНФ) в 2,3 млн рублей, сообщил ТАСС автор проекта Александр Колесник.

"Ожидаемые результаты обладают потенциальной практической ценностью и могут применяться в палеореконструкциях с последующим составлением прогнозов изменений климата, площади и толщины морского льда, биологической продуктивности, развития опасных природных процессов и общего экологического состояния стратегически важных регионов страны, расширения минерально-сырьевой базы, что особенно актуально для Арктического региона", - рассказал Колесник.

Экспедиция в рамках проекта не запланирована, ученый будет использовать сотни имеющихся проб поверхностного слоя донных осадков из Восточно-Сибирского и Чукотского морей с прилегающими зашельфовыми областями Северного Ледовитого океана, Курило-Камчатского желоба со смежной частью глубоководной равнины Тихого океана, Курильской котловины Охотского моря, озера Байкал.