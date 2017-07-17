Победители хакатона по искусственному интеллекту в Москве получат $30 тыс.

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Победители крупнейшего университетского хакатона VisionHack по искусственному интеллекту и компьютерному зрению, который пройдет 11-13 сентября в Москве, получат более $30 тыс. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".
"НИТУ "МИСиС" и компания Cognitive Technologies проведут 11-13 сентября в Москве первый международный университетский хакатон по искусственному интеллекту и компьютерному зрению с призовым фондом более $30 тыс. США. О своем участии уже заявили команды из Массачусетского технологического института (MIT, США), Университета Кембриджа (Великобритания), Университета штата Аризона (ASU, США), Пекинского научно-технического университета (КНР), Политехнического университета Каталонии (UPC, Испания) и ведущих российских вузов", - говорится в сообщении.
Хакатон - это соревнование разработчиков, во время которого они, разделившись на команды или самостоятельно, решают ту или иную проблему.
Организаторы отмечают, что такой масштабный хакатон по компьютерному зрению и беспилотному транспорту проводится впервые в мире. О своем участии уже заявили 30 команд из ведущих университетов мира, в которые вошли около 150 человек. Призовой фонд VisionHack, который превышает $30 тыс., - это тоже рекорд для такого рода соревнования.
Участники должны будут создать собственную интеллектуальную подсистему помощи водителю, способную автоматически определять различные события на дороге. Например, автомобиль с включенной аварийной сигнализацией, и собака, собирающаяся перебежать дорогу. Командам предложат большой массив данных - несколько сотен 10-секундных видеороликов, с такого рода событиями дорожной сцены. Победителем хакатона станет команда, предложившая наиболее точное и полное решение на наборе предложенных дорожных ситуаций.
VisionHack будет проходить в два этапа: во время заочного тура с 13 по 31 июля участники должны будут решить тестовую задачу. Лучшие команды попадут в очный этап. Зарегистрироваться может как команда до пяти человек, так и индивидуальный участник. В состав жюри войдут известные во всем мире специалисты в области IT и искусственного интеллекта, представители бизнеса, венчурных фондов, институтов развития.