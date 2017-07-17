Новый вид круглых червей обнаружен в ходе научной экспедиции на архипелаге Северная Земля

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БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 17 июля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Ученые описали новый вид нематод (круглых червей) при изучении проб с архипелага Северная Земля. Об этом рассказала ТАСС профессор зоологии института биоразнообразия и экосистемных исследований Болгарской академии наук Влада Пенева, участвующая в проходящем с 8 по 28 июля рейсе Арктического плавучего университета на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов".
"У нас новый вид, который мы назвали Enchodelusmakarova в честь биолога Ольги Макаровой, которая участвовала в отборе этих проб. Пока только один вид описали, но, думаем, будет еще много. Мы определяем специфические признаки: ширина головы, длина тела, длина хвоста, особенности половой системы, по комбинации этих признаков мы определяем, что это новый вид, который еще не описан", - сказала Пенева.
Новый вид нематоды является всеядным. "Наверное, она питается водорослями, мелкими животными и, может быть, чем-то другим, но исследования не проводились, это только по особенностям ее аппарата питания мы можем представить, чем она питается", - пояснила профессор.
Пробы, среди которых было обнаружено неизвестное до сих пор животное, были отобраны на островах Северной Земли в предыдущие годы. Как пояснила Пенева, пробы были отправлены для описания в Болгарию, где есть опыт работы с нематодами высоких широт, в частности, из Антарктики. "Мы не все еще успели обработать, но, несмотря на то, что мы посмотрели только часть этих проб, мы уже видим, что много видов, возможно, два рода, которые нужно описывать, поэтому впереди очень много работы", - сказала она.
Пенева будет отбирать пробы на островах Земли Франца-Иосифа и на севере Новой Земли и в ходе нынешней экспедиции. Она не исключает, что могут быть сделаны новые открытия.
Как пояснила профессор, в одном грамме почвы может быть до нескольких сотен нематод. Эти круглые черви обитают от арктических и антарктических пустынь до глубин океана. Нематоды занимают центральное положение в пищевой цепи и имеют большое значение для экосистемы. Они, питаясь грибами и бактериями, помогают в усвоении углерода и участвуют в перемещении биогенных элементов.