Газоанализатор в течение года будет измерять парниковые газы на острове Белый

Прокол помешал экипажу Николаева попасть в тройку призеров на этапе "Шелкового пути"Спорт 17 июля, 17:14
Защита экс-директора "Гоголь-центра" просит отпустить его под залог в 2,5 млн рублейПроисшествия 17 июля, 16:55
Аксенов: цены на продукты в курортных регионах Крыма зачастую завышены в три разаОбщество 17 июля, 16:48
В Нидерландах открылся мемориальный комплекс в память о жертвах крушения MH17Международная панорама 17 июля, 16:43
Поклонская сообщила о доследственной проверке по ее заявлению против TransparencyПолитика 17 июля, 16:41
МАКС-2017 пройдет при информационной поддержке ТАССНовости агентства 17 июля, 16:25
Альфа-банк объявил о выходе из Ассоциации российских банковЭкономика и бизнес 17 июля, 16:23
"Швабе" поставил оптику для научных исследований в НорвегиюНовости партнеров 17 июля, 16:16
Более 20 сотрудников МЧС удостоились наград за проведение "Комплексной безопасности-2017"Безопасная жизнь 17 июля, 16:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 июля. Ученые установили на острове Белый в Карском море (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) высокоточный газоанализатор для измерения парниковых газов в Арктике. Планируется, что он будет работать в течение года, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.
"Ученые вернулись из десятидневной экспедиции на остров Белый. Поездка была организована при поддержке правительства ЯНАО и окружного департамента по науке и инновациям. В ходе экспедиции на острове был установлен высокоточный прибор - газоанализатор, который измеряет содержание метана, окиси и оксида углерода, паров воды. Он будет фиксировать эти данные в течение года, что позволит выяснить, происходит ли в северных широтах глобальное изменение климата", - сказали в администрации.
В состав научной группы экспедиции вошли представители шести российских исследовательских институтов, а также ученые из Норвегии и Германии. "Будут проводиться исследования, которые позволят определить содержание парниковых газов в атмосфере", - уточнили в пресс-службе.
Научный стационар на острове Белый существует четыре года. "Все данные, полученные в ходе научных экспедиций и исследований, позволяют понимать нам, какие процессы происходят сегодня в Арктике. В будущем они будут полезны для повышения качества жизни людей", - подчеркнул заместитель губернатора, директор департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Александр Мажаров.
В 2016 году завершилась генеральная уборка острова Белый, которая была начата в 2012 году. За четыре года было очищено более 52 га земли, собрано порядка 1 тыс. тонн металлолома. Активное участие в уборке острова приняли волонтеры из РФ, экологи из Китая, Чили, Германии и Израиля.
Площадь острова Белый составляет 1900 кв км. Поверхность покрыта тундровой растительностью, на острове много термокарстовых озер.