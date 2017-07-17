Газоанализатор в течение года будет измерять парниковые газы на острове Белый

ТАСС, 17 июля. Ученые установили на острове Белый в Карском море (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) высокоточный газоанализатор для измерения парниковых газов в Арктике. Планируется, что он будет работать в течение года, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"Ученые вернулись из десятидневной экспедиции на остров Белый. Поездка была организована при поддержке правительства ЯНАО и окружного департамента по науке и инновациям. В ходе экспедиции на острове был установлен высокоточный прибор - газоанализатор, который измеряет содержание метана, окиси и оксида углерода, паров воды. Он будет фиксировать эти данные в течение года, что позволит выяснить, происходит ли в северных широтах глобальное изменение климата", - сказали в администрации.

В состав научной группы экспедиции вошли представители шести российских исследовательских институтов, а также ученые из Норвегии и Германии. "Будут проводиться исследования, которые позволят определить содержание парниковых газов в атмосфере", - уточнили в пресс-службе.

Научный стационар на острове Белый существует четыре года. "Все данные, полученные в ходе научных экспедиций и исследований, позволяют понимать нам, какие процессы происходят сегодня в Арктике. В будущем они будут полезны для повышения качества жизни людей", - подчеркнул заместитель губернатора, директор департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Александр Мажаров.

В 2016 году завершилась генеральная уборка острова Белый, которая была начата в 2012 году. За четыре года было очищено более 52 га земли, собрано порядка 1 тыс. тонн металлолома. Активное участие в уборке острова приняли волонтеры из РФ, экологи из Китая, Чили, Германии и Израиля.

Площадь острова Белый составляет 1900 кв км. Поверхность покрыта тундровой растительностью, на острове много термокарстовых озер.