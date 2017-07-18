Исследователи наследия Миклухо-Маклая записали приветствие папуасам на их языке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Участники Маклаевских чтений в городе Окуловка (Новгородская область) записали видеоприветствие папуасам на их родном языке бонгу. Видеозапись в сентябре продемонстрируют современным жителям Берега Маклая участники экспедиции, организованной прямым потомком и полным тезкой ученого Николая Миклухо-Маклая.

"Мы записали слово "здравствуйте" на языке бонгу, эту запись обязательно продемонстрируем современным жителям Берега Маклая, где работал мой прапрадед", - рассказал корреспонденту ТАСС руководитель Фонда сохранения этнокультурного наследия имени Миклухо-Маклая Николай Миклухо-Маклай.

Участники предстоящей экспедиции на Берег Маклая также побывали на месте усадьбы Языково-Рождественское, где рос будущий ученый, и набрали в капсулу земли под 200-летней лиственницей, которая "точно помнит Миклухо-Маклая", рассказал собеседник агентства. "На Берегу Маклая во время экспедиции мы планируем воссоздать хижину ученого, в ее основание поместим капсулу с землей с его малой Родины", - пояснил он.

Хижина Маклая по замыслу путешественников должна стать точкой притяжения туристов из России в Папуа - Новую Гвинею, в частности на Берег Маклая. После этого, по словам потомка ученого, планируется начать восстановление родовой усадьбы Миклухо-Маклая по сохранившимся в местном музее чертежам и фотографиям.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846-1888 гг.) - русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая. С 1970-х годов установилась традиция в день рождения ученого, 17 июля, отмечать день этнографа.

350 слов из книжки ученого

Помимо приветствия от участников Маклаевских чтений, которые в 31-й раз прошли в день рождения этнографа, экспедиция повезет на Берег Маклая и еще одно приветствие на языке бонгу - от школьников Второй Санкт-Петербургской гимназии, где учился ученый.

"Школьники выучили не только слово "здравствуйте", но и еще несколько слов: "привет, мы братья", и продолжают расширять словарный запас. Источником для них служит словарик, составленный Миклухо-Маклаем из 350 слов на бонгуанском языке. Им же пользовались и участники второй советской экспедиции на Берег Маклая в 70-х годах, для того чтобы войти в контакт с папуасами. Его же штудируем и мы", - рассказал Николай Миклухо-Маклай - младший.

Ролик с приветствием петербургских школьников участники экспедиции также передали в Окуловский муниципальный музей имени Н. Н. Миклухо-Маклая вместе с фильмами о выставке, состоявшейся в Русском географическом обществе в 2016 году в честь 170-летия Миклухо-Маклая, и роликами о предстоящей экспедиции на Берег Маклая. Также музей получил экспонаты выставки "Диалог сквозь века", которая была представлена в МГУ. "Это 36 экспонатов: копии рисунков Миклухо-Маклая и материалы последующих экспедиций. Подборка позволяет увидеть, как менялись коренные жители Берега Маклая от экспедиции к экспедиции", - сказал Николай Миклухо-Маклай - младший.

Экспедиция стартует 11 сентября из Санкт-Петербурга, в Папуа - Новой Гвинее ее участники планируют провести 16 дней. Кроме коренных жителей Бегега Маклая, которым повезут в подарок холодильник для хранения пойманной рыбы и генератор для подачи электричества в начальную школу, путешественники планируют войти в контакт с местными властями и научным сообществом из Университета божественного слова (город Маданг, Папуа - Новая Гвинея). Современным папуасам и местным ученым также покажут фотографии предметов из коллекции Миклухо-Маклая, хранящейся в Музее антропологии и этнографии РАН (Кунсткамере). Участники экспедиции попросят рассказать о применении этих предметов и о том, используются ли они и сейчас, как во времена Миклухо-Маклая, или вышли из обихода.