Плавучий университет приступил к наземным полевым работам на Земле Франца-Иосифа

БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 18 июля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Участники экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2017) на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов" приступили к наземным полевым работам на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Первая полноценная высадка состоялась на острове Алджера.

"Погода позволила нам начать полноценные полевые работы на острове Алджера. Все научные группы приступили к исследованиям. Кроме того, мы плотно сотрудничаем с национальным парком "Русская Арктика" и для проведения археологических раскопок, которые будут проводиться на острове в августе, мы доставили и выгрузили необходимое оборудование и снаряжение", - сказал ТАСС руководитель экспедиции АПУ-2017 Константин Зайков.

Группа биологов смогла отобрать образцы, хотя весна в этой части Арктики началась недавно и растительный покров очень скудный. Почвенная группа приступила к измерениям эмиссии углекислого газа - изучению так называемого "дыхания почв". Кроме того, также отобраны пробы. Как отметил заведующий отделом географии и эволюции почв института географии РАН Сергей Горячкин, глубина залегания многолетней мерзлоты на исследованном участке около 40 см.

Для предстоящей работы археологов выгружено и складировано необходимое оборудование. Это будут самые северные в России археологические раскопки. Они будут проводиться на месте лагеря американской экспедиции 1901-1902 гг. под руководством Эвлина Болдуина. Их называют спасательными, поскольку в этом месте происходит обрушение берега в результате абразии (разрушение и снос горных пород в береговой зоне водоемов волнами и прибоем - прим. ТАСС).

14 июля "Профессор Молчанов" подходил к острову Гукера, но начавшуюся высадку пришлось прекратить из-за ухудшившихся погодных условий - на море усилилось волнение. По словам Зайкова, будет предпринята еще одна попытка высадиться на острове Гукера, потому что есть заинтересованность работы научных групп на этом острове.

Экспедиция Арктического плавучего университета проходит с 8 по 28 июля на территории Земли Франца-Иосифа и северной части Новой Земли. Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.