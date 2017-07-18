Археологи нашли в Смоленской области меч дружинника X века

ТАСС, 18 июля. Специалисты экспедиции МГУ им. М. В. Ломоносова и Государственного исторического музея, работающие на раскопках в Гнездовском археологическом комплексе в Смоленской области, обнаружили меч, принадлежавший дружиннику X века. Уникальность находки в том, что последний раз подобный меч на этих территориях удалось найти 30 лет назад, сообщил во вторник ТАСС сотрудник отдела археологии Государственного исторического музея Сергей Каинов.

"Меч был найден в погребении дружинника. Судя по расположению других вещей, меч лежал слева от погребенного вдоль руки. Последняя находка меча в Гнездово была сделана в 1987 году, ровно 30 лет назад", - сказал он. Археологи также смогли определить, что меч был положен в могилу древнерусского воина в деревянных ножнах.

По словам Каинова, находка сделана в древнем курга

не, входящем в состав Гнездовского археологического комплекса, сам комплекс - крупнейший в Европе курганный могильник ранней средневековой эпохи. Курганы были найдены случайно, когда в середине XIX века на этой территории был обнаружен большой клад, а в 1949 году в Гнездово при раскопках кургана была обнаружена амфора со славянской надписью "Гороушна" - это начертание стало древнейшей русской надписью, известной науке. В 2015 году экспедиция Государственного исторического музея нашла остатки корабля, который мог принадлежать викингам, добиравшимся до этих мест.

Каинов отметил, что историческую и научную значимость находки удастся определить после проведения исследований и целого цикла реставрационных работ. За 10 веков внешне меч представляет собой сильно изъеденный коррозией кусок металла и только специалист способен различить в нем холодное оружие возрастом около 1000 лет. Главная задача экспедиции в целом - лучше изучить курганы в западной части археологического заповедника, так как ранее они были слабо изучены. Среди первых задач - изучить этническую принадлежность, возраст погребенного, и уточнить время, когда древний витязь был похоронен в кургане.

Археологический комплекс Гнездово - одно из основных место работы археологов в Смоленской области, где регулярно совершаются находки, которые дают богатый исторический материал. Древнее поселение Гнездово было столь значимо, что могло забрать у Смоленска главенствующую роль в регионе. По одной из версий, существование Смоленска в X-XI вв. прерывалось и в это время процветало поселение Гнездово. Как ранее сообщил ТАСС руководитель смоленской экспедиции Института археологии РАН Николай Кренке, согласно данным раскопок более вероятно, что социально- экономический центр в древности перемещался то к Гнездово, то к Смоленску.