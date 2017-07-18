СМИ: в Турции обнаружен смайлик, которому почти 4 тыс. лет

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Археологи обнаружили, возможно, самый древний смайлик (графическое изображение улыбающегося лица) во время раскопок на юге Турции.

Об этом сообщило во вторник Анатолийское агентство.

В ходе археологических работ в городе Каркамыш в провинции Газиантеп был найден кувшин, на котором ученые заметили один из наиболее употребляемых в повседневном мире символов.

"Мы сделали одну из самых интересных находок в этом сезоне, - отмечает Николо Маркетти, профессор Болонского университета и руководитель турецко-итальянской группы археологов. - Похоже, мы обнаружили самый древний смайлик в мире. К сожалению, нам неизвестно, с какой целью мастер нанес его на кувшин, но мы его называем улыбкой. Предполагаем, что сосуд использовался для подачи традиционного напитка в странах Востока - шербета".

Ориентировочно кувшин был изготовлен в 1700 году до нашей эры.

По словам профессора, сосуд скорее напоминает выполненную в белом цвете вазу с небольшой ручкой. "Больше всего, конечно, бросается в глаза улыбающееся лицо, - заключил Маркетти. - Мы обнаружили смайлик лишь после того, как группа мастеров-реставраторов воссоединила все расколотые части сосуда".

Специалисты передадут находку в Археологический музей Газиантеп.

В районе древнего города Каркамыш раскопки ведутся уже на протяжении семи лет. В них принимают участие археологи из Стамбульского университета и Университета Газиантеп. Среди спонсоров выступают Министерство культуры и туризма Турции, а также МИД Италии.