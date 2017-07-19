Спутник "Арктика-М" планируется запустить в 2019 году

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ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Запуск метеоспутника для условий Крайнего Севера "Арктика-М" запланирован на 2019 год, сообщил журналистам генеральный директор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский.
"По "Арктика-М" уже давно согласован график, и мы реально понимаем, что срок запуска - это 2019 год. На сегодняшний день он укомплектован всеми системами, кроме трех приборов", - рассказал Лемешевский.
По его словам, в тактико-техническое задание на систему вписано изготовление двух спутников. "Надеемся, что будет еще", - добавил глава предприятия.
Как сообщалось ранее, спутники "Арктика-М" должны будут обеспечить Росгидромет данными для прогноза погоды, будут отслеживать чрезвычайные ситуации и проводить экологический контроль окружающей среды.