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Археологи проведут раскопки поселений раннего железного века на Ямале

Наука
19 июля, 13:34 UTC+3 ТАСС

Древнейшее кладбище с 80 захоронениями было обнаружено на Мамеевом мысу в ЯНАО в 2016 году

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ТАСС, 19 июля. Археологи проведут раскопки поселений раннего железного века и средневековья на Мамеевом мысу в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Экспедиция запланирована на август, сообщили в районной администрации.

"В период со 2 августа археологический отряд Института проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук под руководством доктора исторических наук Александра Ткачева проведут раскопки поселений раннего железного века и средневековья, найденных ранее на Мамеевом мысу недалеко от Газ-Сале. Также в окрестностях поселка Тазовский будет проведена работа по выявлению погребений и поселений XVII-XX веков", - сказали в администрации.

В 2016 году ученые во время исследований на Мамеевом мысу в ЯНАО археологи обнаружили древнейшее кладбище с 80 захоронениями. Также у подножья этого мыса размещено святилище, это может быть не менее интересной находкой для ученых. Предположительно, этот археологический памятник датируется X-XII веками нашей эры.

По словам ученых, в древности Мамеев мыс был "центром жизни" на территории Тазовского района. "Итогом проведения исследований станут научные труды и монографии, позволяющие более полно понять исторические процессы, происходившие на территории Тазовского района в течение столетий. В перспективе часть найденных археологами экспонатов будет выставлена в музеях", - уточнили в администрации.

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