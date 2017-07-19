Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Томские ученые исследуют экосистемы озер в регионе добычи нефти в Коми

Наука
19 июля, 14:43 UTC+3 ТАСС

Эксперты также планируют протестировать на озерах технологию очистки водоемов от нефти

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 июля. Ученые и студенты Томского госуниверситета (ТГУ) организовали экспедицию для обследования экосистем водоемов в зоне деятельности "Лукойл-Коми". Как сообщила в среду пресс-служба вуза, специалисты изучат микроорганизмы, фауну и загрязненность донных отложений нефтепродуктами.

"Комплексные работы по обследованию озера Щучье и еще нескольких водоемов, которые находятся в зоне деятельности "Лукойл-Коми", включат в себя исследование донных отложений на предмет загрязненности нефтепродуктами, изучение ихтиофауны, живых и растительных организмов, обитающих в глубинах озер и являющихся важным звеном экосистемы. Для оценки экологической ситуации планируется применить ряд изобретений, в их числе не имеющий аналогов аэрощуп (устройство, позволяющее производить экспресс-оценку загрязнения донных отложений рек и озер нефтью и нефтепродуктами - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Помимо исследования экосистемы ученые испытают на озерах технологию очистки водоемов от нефти. Ранее сообщалось, что специалисты ТГУ получили несколько патентов на устройство, которое обеспечивает многослойный заслон по всей ширине водотока и блокирует дальнейший разлив.

"Лукойл-Коми" планирует привлечь ТГУ для восстановления рек, ручьев и каналов. В настоящее время биологи совместно со специалистами этой нефтяной компании ведут разработку новейших методов и оборудования для комплексной очистки водотоков", - добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
2
Госдума приняла закон о курортном сборе
3
В деле о невыплате зарплат на заводе в Нижнем Тагиле появился обвиняемый
4
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
5
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Директор Палестинского общества: русские — единственные, кто не приходил на Святую землю с мечом
Темы дня
Реклама