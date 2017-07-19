Томские ученые исследуют экосистемы озер в регионе добычи нефти в Коми

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ТАСС, 19 июля. Ученые и студенты Томского госуниверситета (ТГУ) организовали экспедицию для обследования экосистем водоемов в зоне деятельности "Лукойл-Коми". Как сообщила в среду пресс-служба вуза, специалисты изучат микроорганизмы, фауну и загрязненность донных отложений нефтепродуктами.
"Комплексные работы по обследованию озера Щучье и еще нескольких водоемов, которые находятся в зоне деятельности "Лукойл-Коми", включат в себя исследование донных отложений на предмет загрязненности нефтепродуктами, изучение ихтиофауны, живых и растительных организмов, обитающих в глубинах озер и являющихся важным звеном экосистемы. Для оценки экологической ситуации планируется применить ряд изобретений, в их числе не имеющий аналогов аэрощуп (устройство, позволяющее производить экспресс-оценку загрязнения донных отложений рек и озер нефтью и нефтепродуктами - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.
Помимо исследования экосистемы ученые испытают на озерах технологию очистки водоемов от нефти. Ранее сообщалось, что специалисты ТГУ получили несколько патентов на устройство, которое обеспечивает многослойный заслон по всей ширине водотока и блокирует дальнейший разлив.
"Лукойл-Коми" планирует привлечь ТГУ для восстановления рек, ручьев и каналов. В настоящее время биологи совместно со специалистами этой нефтяной компании ведут разработку новейших методов и оборудования для комплексной очистки водотоков", - добавили в пресс-службе.