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Ученые Арктического плавучего университета провели исследования на острове Ферсмана

Наука
20 июля, 10:47 UTC+3 БАРЕНЦЕВО МОРЕ МОРЕ 20, июля. /ТАСС

Члены экспедиции собрали более 40 образцов горных пород

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БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 20 июля. /ТАСС/. Научная группа Арктического плавучего университета, экспедиция которого проходит на борту научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", высадилась на острове Ферсмана в центральной части архипелага Земля Франца-Иосифа и провела полевые исследования, отобрав образцы горных пород.

"Высадка на острове Ферсмана, в изначально неперспективном районе, оказалась очень удачной. Получились интересные результаты по палеомагнетизму и эмиссии углекислого газа. Дальше эти данные будут обрабатываться на Большой земле", - сказал ТАСС руководитель экспедиции Константин Зайков.

По прогнозам, эта часть архипелага могла быть закрыта льдом, но судну удалось подойти к острову Хейса в районе метеорологической обсерватории им. Кренкеля. На остров Хейса высадку пришлось прервать из-за появления белого медведя. Группа с острова была эвакуирована. Небольшой остров Ферсмана находится напротив острова Хейса, и там работы удалось выполнить в полном объеме. Геологическая группа экспедиции отобрала более 40 образцов горных пород.

"Мы взяли палеомагнитные пробы породы из межпластовых тел долеритов (порода вулканического происхождения - прим. ТАСС.) и пробы контакта долерита с вмещающими породами. Мы сделали даже больше, чем планировали. Работу оцениваем как очень удачную, то, что обнаружили, для понимания местной геологии очень важно. Маленький остров оказался очень информативным", - сказал ТАСС научный сотрудник Новосибирского госуниверситета, геолог Николай Михальцов.

По его словам, далее эти пробы будут изучаться в лабораторных условиях. В частности, для исследования образцов необходима специальная камера, изолированная от магнитного поля Земли.

Девятая экспедиция научно-образовательного проекта "Арктический Плавучий университет" проходит 8-28 июля 2017г. на судне "Профессор Молчанов". В составе экспедиции - 58 человек, больше половины из них представляют Болгарию, Швейцарию, Кубу, Нидерланды, Францию и Германию. Организаторами проекта выступают Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) и Росгидромет.

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