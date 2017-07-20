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Госдума увеличила переходный период для диссоветов МГУ и СПбГУ

Наука
20 июля, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Деятельность диссоветов на базе этих вузов должна была завершиться не позднее 1 сентября

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым продлевается на год переходный период работы диссертационных советов Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов (МГУ имени М. В. Ломоносова и СПбГУ).

Как указывается в сопроводительных материалах, увеличение переходного периода предусматривается для "соблюдения прав соискателей ученых степеней, подготовивших диссертации в диссертационных советах, созданных на базе организаций, которым предоставляется право самостоятельно присуждать ученые степени".

Новым законом увеличивается переходный период деятельности ранее созданных диссертационных советов до двух лет, ранее этот период составлял один год. Законом от 2016 года предусматривалось предоставление МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, а также другим организациям, перечень которых утверждается правительством России, права самостоятельно присуждать ученые степени. Новая система оставляет окончательное решение о присуждении ученой степени за вузом, старая предусматривает утверждение решения диссовета Высшей аттестационной комиссией РФ.

Согласно прежним нормам, деятельность диссоветов, созданных до 23 мая 2016 года (дата принятия соответствующих поправок в закон), на базе МГУ и СПбГУ должна завершиться не позднее 1 сентября 2017 года. Теперь же новым законом для МГУ и СПбГУ устанавливается дата окончания переходного периода 1 сентября 2018 года.

Что касается других организаций, то деятельность созданных при них диссертационных советов "прекращается в течение года со дня включения соответствующей организации в перечень, но не ранее 1 сентября 2017 года".

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