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Госдума изменила порядок выборов главы РАН

Наука
20 июля, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Главу академии будет утверждать в должности и освобождать от нее президент России

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© Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об изменении порядка выборов президента Российской академии наук (РАН).

Инициатива была внесена группой депутатов от "Единой России" во главе с председателем профильного комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Вячеславом Никоновым.

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Новый закон предусматривает согласование кандидатов на пост президента РАН с правительством, при этом для избрания главы РАН на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше. Главу академии будет утверждать в должности и освобождать от нее президент России, а не правительство. Если выборы не состоятся, то он же по предложению кабмина назначает одного из академиков исполняющим обязанности главы РАН.

Законом снимается ограничение до трех человек на число кандидатов в президенты РАН. Предусматривается, что если правительство согласовало менее двух кандидатов на должность президента академии, либо ни один из одобренных кабмином кандидатов не получил более 50% от общего числа голосов общего собрания членов РАН, либо все кандидаты снялись с выборов, выборы признаются несостоявшимися, и назначается повторное голосование.

Инициатива была принята во втором чтении 12 июля. В среду, 19 июля, законопроект был возвращен во второе чтение в связи с поступлением дополнительной поправки, в соответствии с которой уточнены нормы, когда выборы президента РАН признаются несостоявшимися. "Повторные выборы президента РАН назначаются, если президент РФ не утвердил в должности избранного президента РАН", - указывалось поправкой, которая была также поддержана депутатами.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. Следующее общее собрание академиков запланировано на 25 сентября.

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