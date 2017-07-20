Якутские ученые и РГО организовали экспедицию для комплексного обследования реки Лена

ЯКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) при поддержке якутского отделения Русского географического общества (РГО) организовали "Плавучий университет" для комплексного обследования состояния реки Лена, сообщила в четверг пресс- служба вуза.

В рамках экспедиции ученые вместе со студентами и школьниками изучат состояние берегов реки, процессы мерзлоты, а также культурные аспекты для создания электронной базы истории народов Якутии.

"Экспедиция при поддержке РГО отправится исследовать реку Лену на судне "Капитан Горовацкий" по маршруту Якутск - Тикси - Якутск с остановками в Намском, Кобяйском, Жиганском и Булунском районах. Она продлится месяц, в ней примут участие ученые, студенты и школьники", - говорится в сообщении.

Участники экспедиции проведут антропологические и культурологические исследования. "По итогам работы будет создана электронная база устной и визуальной истории народов Якутии в научно-образовательном центре исторического факультета СВФУ и на сайте регионального отделения РГО", - цитирует пресс-служба координатора проекта Розалию Иванову.

Также после окончания работ ученые СВФУ смогут сформировать рекомендации по восстановлению экосистем, почвы и растительности в районе Лены.