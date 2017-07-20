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CBS: в США девятилетний мальчик нашел череп стегомастодона

Наука
20 июля, 18:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июля. /ТАСС

Мальчик споткнулся о бивень во время прогулки. Останки древнего млекопитающего переданы Университету штата Нью-Мексико

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Cтегомастодон

Cтегомастодон

© By WolfmanSF via Wikimedia Commons

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. В окрестностях города Лас-Крусес (штат Нью-Мексико) девятилетний мальчик во время прогулки со своими родителями обнаружил череп древнего млекопитающего - стегомастодона. Как сообщила телекомпания CBS, благодаря случайной находке специалисты смогут изучить редкие останки предка современных слонов возрастом около 1,2 млн лет.

"Я бежал вверх по склону и зацепился ногой за бивень, - рассказал нашедший останки стегомастодона Джуд Спаркс. - Я упал, и мое лицо оказалось прямо около нижней челюсти [черепа древнего животного]".

Родители Джуда сразу же сообщили о находке профессору Университета штата Нью-Мексико биологу Питеру Хауду, который ранее обнаружил в этом районе скелет такого же животного.

Стегомастодон принадлежит к роду хоботных, населявших сначала Северную, а потом Южную Америку в эпоху позднего плиоцена (период в промежутке между 5,3 и 2,6 млн лет назад). Рост их достигал 2,8 метра, а вес - 6 тонн.

Так как останки стегомастодона обнаружились на частной территории, разрешение на работу с ними ученый и его коллеги смогли получить только спустя несколько месяцев. Семья Спарксов принимала активное участие в раскопках, длившихся неделю.

По словам Хауда, такие находки требуют очень деликатного обращения. Единственное, что не позволяет распадаться частям черепа, - осадочная порода вокруг него. "Когда вещество убирают с поверхности костей, они начинают сразу же рассыпаться на мелкие кусочки", - рассказал ученый. Он подчеркнул, что бережно извлечь их из-под толщи земли могут только специалисты, которые знают, "как подойти к этому процессу".

Команда Хауда использовала особые вещества, способствующие затвердеванию окаменелостей благодаря содержащемуся в них протеину. Таким образом, находка осталась почти невредимой. Теперь останки стегомастодона хранятся в университетском музее, пока они недоступны широкой аудитории: ученые занимаются их полным восстановлением. По словам Хауда, это может занять несколько лет.

"Я с нетерпением жду, когда этот экземпляр в конце концов будет выставлен в качестве экспоната и этот маленький мальчик сможет показать его своим друзьям и даже своим будущим детям со словами: "Смотрите, что я нашел здесь, в Лас-Крусесе!", - признался биолог.

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