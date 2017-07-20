В США одобрили строительство сверхскоростного тоннеля Маска из Нью-Йорка в Вашингтон

ТАСС, 20 июля. Американский предприниматель Илон Маск объявил, что его The Boring Company получила разрешение от властей США на строительство тоннеля с разряженным воздухом, названного им самим Hyperloop, между Нью-Йорком и Вашингтоном. Движущийся в тоннеле скоростной пассажирский поезд сможет преодолевать 250 км между двумя городами за 29 минут, сообщил Маск в Twitter.

"Только что получил устное разрешение правительства на строительство The Boring Company подземной линии гиперпетли Нью-Йорк - Филадельфия - Балтимор - Вашингтон. Линия пройдет из центра одного города в центр другого. В каждом из них будет создано до десятка лифтов для входа и выхода", - написал глава компаний SpaceX и Tesla Motors.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) 20 июля 2017 г.

Проект сверхскоростного пассажирского поезда, движущегося в тоннеле с разряженным воздухом, Маск опубликовал еще в 2013 году. Такие поезда смогут развивать скорость в 1000 км/ч и даже больше. Это значит, что из Амстердама до Парижа, например, можно будет добраться за полчаса, а поездка между Братиславой и Веной в 70 км займет не более пяти минут.