"Росатом" поставит на Кубу изотоп кобальта для ядерной медицины

ГАВАНА, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Госкорпорация Росатом поставит на Кубу радиоактивный изотоп кобальт-60 для использования в ядерной медицине. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС глава представительства "Росатома" в Латинской Америке Иван Дыбов.

"Мы готовимся к поставке на Кубу кобальта-60 в рамках сотрудничества в сфере ядерной медицины. На поставку этого материала был объявлен тендер по линии МАГАТЭ, который выиграла наша компания "Изотоп", - рассказал Дыбов. На этой неделе он провел в Гаване переговоры с представителями кубинского Агентства по атомной энергии и прогрессивным технологиям.

Изотоп кобальт-60 - продукт высокотехнологичной и наукоемкой технологии, который широко используется в медицине и промышленности. Облучательные установки с источниками кобальта-60 используются, в частности, для стерилизации медицинских инструментов и материалов.

По словам президента "Росатом Латинская Америка", на Кубе существует достаточно сильная ядерная медицина, что позволяет стране не только производить радиоактивные фармпрепараты для собственного рынка, но и экспортировать их. В то же время на острове заинтересованы в модернизации имеющегося оборудования и расширении использования ядерных технологий в медицине. "Мы видим в этом для себя большие перспективы и посмотрим, каким образом сможем поучаствовать", - отметил Дыбов, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве по еще одной линейке изотопов.

Облучение продуктов питания и ядерная безопасность

"Росатом" также планирует принять участие в проекте по созданию на территории Кубы установки по облучению сельскохозяйственной продукции, с помощью которой будет осуществляться обеззараживание продовольственных товаров.

"Облучение позволяет повысить сроки хранения. Кроме того, уже сейчас для поставки в некоторые страны сельскохозяйственных товаров, например фруктов, в обязательным порядке требуется проведение лучевой обработки", - пояснил Дыбов. По его словам, кубинская сторона в ближайшее время предоставит "Росатому" необходимую документацию, после чего начнется работа по проектированию данной установки.

В числе других перспективных направлений работы российской корпорации на Кубе глава "Росатом Латинская Америка" назвал утилизацию отработанных источников ионизирующего излучения и обеспечение ядерной и радиационной безопасности.

"Куба для "Росатома" - один из главных партнеров, с которым сотрудничество уже идет десятки лет по различным направлениям. Мы абсолютно понятны друг другу, очень много кубинских специалистов имеют российский и советский бэкграунд, они знакомы с нашими технологиями, специалистами, многие говорят по-русски. Сейчас мы сверили часы по каждому проекту и наметили дальнейшие шаги", - заключил Дыбов.

Сотрудничество по мирному атому

В 2016 году Россия и Куба подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ создает правовой фундамент для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области атомной энергетики в мирных целях по таким направлениям, как производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, охране и исследовании окружающей среды. Стороны также договорились сотрудничать в области ядерной медицины и радиационных технологий, обучении и подготовке специалистов в области атомной энергетики.