Ирландские ученые открыли способ борьбы с болезнью Хантингтона

Главный тренер "Реала" Зидан подтвердил, что Криштиану Роналду останется в клубеСпорт 21 июля, 10:46
Промышленные токсины обнаружили в сырахСоциальная ответственность 21 июля, 10:42
Завершился VI Летний кампус Президентской академииНовости партнеров 21 июля, 10:36
Экс-игрок НБА Яо Мин избран главой компании, владеющей Китайской баскетбольной ассоциациейСпорт 21 июля, 10:25
Для тушения природных пожаров на Ямале привлекли вертолетНовости Урала 21 июля, 9:57
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФЭкономика и бизнес 21 июля, 9:36
Прокуратура просит 12 лет заключения для жителя Екатеринбурга, избившего на улице сынаНовости Урала 21 июля, 9:34
Федор Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединкеСпорт 21 июля, 9:04
Bild: футболисты "Шальке" в случае нарушения дисциплины будут работать в клубных магазинахСпорт 21 июля, 8:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДУБЛИН, 21 июля. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Ирландские ученые из Центра нейробиологии при Университете Голуэя (NUI) открыли способ лечения болезни Хантингтона. Об этом сообщает местное издание TheJournal.
Профессор Роберт Лею, руководящий исследованиями, уточнил, что в результате серии экспериментов его группе удалось обнаружить ферменты, воздействие на которые позволяет замедлить развитие серьезного недуга. "Это пока предварительные результаты, однако полученные нами данные свидетельствуют о том, что блокировка фермента HDAC3 тормозит процесс дегенерации клеток головного мозга", - рассказал Лею. По его словам, такая процедура будет эффективна на ранней стадии развития заболевания.
Исследования позволили существенно продвинуться в борьбе с болезнью, которая до сегодняшнего дня считалась неизлечимой, добавил ирландский ученый. Работа нейробиологов финансируются Научным фондом Ирландии и сетью европейских организацией по борьбе с болезнью Хантингтона (European Huntington’s Disease Network).
Болезнь Хантингтона - генетическое дегенеративное заболевание мозга. Оно сопровождается периодическими спазмами, прогрессирующим нарушением двигательной активности и мозговой деятельности. Согласно статистике, этой болезни больше всего подвержены европейцы и американцы мужского пола. Примерно в 50% случаев она связана с наследственностью.