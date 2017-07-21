Ирландские ученые открыли способ борьбы с болезнью Хантингтона

ДУБЛИН, 21 июля. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Ирландские ученые из Центра нейробиологии при Университете Голуэя (NUI) открыли способ лечения болезни Хантингтона. Об этом сообщает местное издание TheJournal.

Профессор Роберт Лею, руководящий исследованиями, уточнил, что в результате серии экспериментов его группе удалось обнаружить ферменты, воздействие на которые позволяет замедлить развитие серьезного недуга. "Это пока предварительные результаты, однако полученные нами данные свидетельствуют о том, что блокировка фермента HDAC3 тормозит процесс дегенерации клеток головного мозга", - рассказал Лею. По его словам, такая процедура будет эффективна на ранней стадии развития заболевания.

Исследования позволили существенно продвинуться в борьбе с болезнью, которая до сегодняшнего дня считалась неизлечимой, добавил ирландский ученый. Работа нейробиологов финансируются Научным фондом Ирландии и сетью европейских организацией по борьбе с болезнью Хантингтона (European Huntington’s Disease Network).

Болезнь Хантингтона - генетическое дегенеративное заболевание мозга. Оно сопровождается периодическими спазмами, прогрессирующим нарушением двигательной активности и мозговой деятельности. Согласно статистике, этой болезни больше всего подвержены европейцы и американцы мужского пола. Примерно в 50% случаев она связана с наследственностью.