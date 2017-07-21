Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ирландские ученые открыли способ борьбы с болезнью Хантингтона

Наука
21 июля, 9:47 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Зибров

Группа специалистов удалось обнаружить ферменты, воздействие на которые позволяет замедлить процесс дегенерации клеток головного мозга

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДУБЛИН, 21 июля. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Ирландские ученые из Центра нейробиологии при Университете Голуэя (NUI) открыли способ лечения болезни Хантингтона. Об этом сообщает местное издание TheJournal.

Профессор Роберт Лею, руководящий исследованиями, уточнил, что в результате серии экспериментов его группе удалось обнаружить ферменты, воздействие на которые позволяет замедлить развитие серьезного недуга. "Это пока предварительные результаты, однако полученные нами данные свидетельствуют о том, что блокировка фермента HDAC3 тормозит процесс дегенерации клеток головного мозга", - рассказал Лею. По его словам, такая процедура будет эффективна на ранней стадии развития заболевания.

Исследования позволили существенно продвинуться в борьбе с болезнью, которая до сегодняшнего дня считалась неизлечимой, добавил ирландский ученый. Работа нейробиологов финансируются Научным фондом Ирландии и сетью европейских организацией по борьбе с болезнью Хантингтона (European Huntington’s Disease Network).

Болезнь Хантингтона - генетическое дегенеративное заболевание мозга. Оно сопровождается периодическими спазмами, прогрессирующим нарушением двигательной активности и мозговой деятельности. Согласно статистике, этой болезни больше всего подвержены европейцы и американцы мужского пола. Примерно в 50% случаев она связана с наследственностью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирландия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Фото
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
2
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
3
Жириновский предлагает начинать учебный год с 1 октября
4
В Екатеринбурге ограблен банк на 3,5 млн рублей
5
Полиция ищет неизвестного, стрелявшего в мужчину на востоке Москвы
6
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Новости партнеров
Реклама