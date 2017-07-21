Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума приняла закон о создании научных центров на базе вузов и НИИ

Наука
21 июля, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Для обеспечения таких центров будут созданы специальные фонды

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла на завершающем весеннюю сессию заседании в пятницу в третьем, окончательном чтении законопроект о создании на базе региональных вузов или научно-исследовательских институтов (НИИ) инновационных научно-технологических центров (НТЦ).

Документ был инициирован правительством России для исполнения соответствующих поручений президента.

Законом предусматривается создание условий для образования и функционирования инновационных научно-технологических центров, на территории которых действует особый правовой режим и вводится необходимая инфраструктура. Решение о создании каждого НТЦ будет приниматься правительством отдельно.

Для инфраструктурного и научно-методического обеспечения центров будут созданы специальные фонды, учредителями которых будет также выступать кабмин. Функции по управлению НТЦ возложат на управляющие компании - публичные акционерные общества. Финансовое обеспечение фондов и управляющих компаний, которые будут находиться под контролем правительства, будет происходить за счет собственных средств, средств федерального бюджета, а также иных источников.

Авторы уверены, что новый закон создаст условия для реализации приоритетов научно-технологического развития РФ, повысит инвестиционную привлекательность сферы исследований и разработок, расширит доступ граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Фото
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
2
Полиция ищет неизвестного, стрелявшего в мужчину на востоке Москвы
3
Минобрнауки не планирует сдвигать начало учебного года на 1 октября
4
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
5
Госдума приняла закон о мерах против нелегальных сим-карт
6
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама