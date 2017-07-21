Госдума приняла закон о создании научных центров на базе вузов и НИИ

Школа шахмат Сергея Карякина откроется в КрымуСпорт 21 июля, 12:25
Apple выпустила обновление, предотвращающее взлом устройств через микросхему Wi-FiЭкономика и бизнес 21 июля, 12:17
Клуб КХЛ "Адмирал" погасил все задолженности по зарплатеСпорт 21 июля, 12:12
Безнадежные долги россиян достигли 247 млрд рублейЭкономика и бизнес 21 июля, 12:03
Экипаж Сотникова выиграл 13-й этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиковСпорт 21 июля, 11:59
Власти США опровергли слова Маска о выдаче разрешения на создание сверхскоростного поездаЭкономика и бизнес 21 июля, 11:44
Группа ИСТ снизила долю в "Объединенной вагонной компании" до 14,33%Транспорт 21 июля, 11:37
Бречалов выдвинул кандидатов в представители Удмуртии в СовфедеПолитика 21 июля, 11:34
Ветераны советского футбола возложили цветы к могиле Эдуарда СтрельцоваСпорт 21 июля, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла на завершающем весеннюю сессию заседании в пятницу в третьем, окончательном чтении законопроект о создании на базе региональных вузов или научно-исследовательских институтов (НИИ) инновационных научно-технологических центров (НТЦ).
Документ был инициирован правительством России для исполнения соответствующих поручений президента.
Законом предусматривается создание условий для образования и функционирования инновационных научно-технологических центров, на территории которых действует особый правовой режим и вводится необходимая инфраструктура. Решение о создании каждого НТЦ будет приниматься правительством отдельно.
Для инфраструктурного и научно-методического обеспечения центров будут созданы специальные фонды, учредителями которых будет также выступать кабмин. Функции по управлению НТЦ возложат на управляющие компании - публичные акционерные общества. Финансовое обеспечение фондов и управляющих компаний, которые будут находиться под контролем правительства, будет происходить за счет собственных средств, средств федерального бюджета, а также иных источников.
Авторы уверены, что новый закон создаст условия для реализации приоритетов научно-технологического развития РФ, повысит инвестиционную привлекательность сферы исследований и разработок, расширит доступ граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах.