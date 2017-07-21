Госдума приняла закон о создании научных центров на базе вузов и НИИ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла на завершающем весеннюю сессию заседании в пятницу в третьем, окончательном чтении законопроект о создании на базе региональных вузов или научно-исследовательских институтов (НИИ) инновационных научно-технологических центров (НТЦ).

Документ был инициирован правительством России для исполнения соответствующих поручений президента.

Законом предусматривается создание условий для образования и функционирования инновационных научно-технологических центров, на территории которых действует особый правовой режим и вводится необходимая инфраструктура. Решение о создании каждого НТЦ будет приниматься правительством отдельно.

Для инфраструктурного и научно-методического обеспечения центров будут созданы специальные фонды, учредителями которых будет также выступать кабмин. Функции по управлению НТЦ возложат на управляющие компании - публичные акционерные общества. Финансовое обеспечение фондов и управляющих компаний, которые будут находиться под контролем правительства, будет происходить за счет собственных средств, средств федерального бюджета, а также иных источников.

Авторы уверены, что новый закон создаст условия для реализации приоритетов научно-технологического развития РФ, повысит инвестиционную привлекательность сферы исследований и разработок, расширит доступ граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах.