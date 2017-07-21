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Арктический плавучий университет достиг самой северной точки за всю историю проекта

Наука
21 июля, 14:12 UTC+3 БАРЕНЦЕВО МОРЕ /Корр. ТАСС, Ирина Скалина

Руководитель экспедиции Константин Зайков отметил, что климатические изменения в Арктике дали "возможность для проведения работ в районах, которые раньше были недоступны"

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Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов"

Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов"

© Ирина Скалина/ТАСС

БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 21 июля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ) достигла самой северной точки за время своего существования, сообщил ТАСС руководитель экспедиции Константин Зайков. По его словам, доступ к этим широтам стал возможным из-за изменений климата.

Во вторник научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" с арктической экспедицией на борту остановилось в точке с координатами 81 градус 15 минут 7 секунд северной широты севернее островов Куна и Кейна архипелага Земля Франца-Иосифа. Это рекорд за все время существования проекта с 2012 года.

"АПУ-2017 достиг самой северной точки не только этого рейса, но и всех рейсов за всю историю плавучего университета. Точка севернее островов Куна и Кейна вблизи острова Беккера. Для нас это показатель, что глобальные изменения климата в Арктике дают возможность для проведения работ в районах, которые раньше были недоступны. Это важно для подготовки молодых кадров, которые будут работать в Арктике", - сказал Зайков.

Девятая экспедиция научно-образовательного проекта "Арктический Плавучий университет" проходит 8-28 июля 2017г. на судне "Профессор Молчанов". В составе экспедиции - 58 человек, больше половины из них представляют Болгарию, Швейцарию, Кубу, Нидерланды, Францию и Германию. Организаторами проекта выступают Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) и Росгидромет.

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