СВФУ будет готовить магистров по клеточной биотехнологии и лесоведению в условия мерзлоты

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Две новые магистерские программы открываются с этой осени в Институте естественных наук Северо-Восточного федерального университета в Якутии в рамках программы развития стратегических академических единиц (САЕ) "Экосистемы Севера" и PaleoMIR. Об этом в пятницу сообщили в университете.

"Открыты две новые магистерские программы - "Клеточные биотехнологии" и "Мерзлотное лесоведение". Междисциплинарная программа по подготовке магистров по клеточным биотехнологиям уникальна тем, что студент самостоятельно выбирает объект профессиональной деятельности, которая при завершении обучения будет защищена в виде практического инновационного проекта", - сказала руководитель программы Жанна Охлопкова.

Студенты будут разрабатывать планы и алгоритмы реализации практических проектов на уникальных северных растениях, включая исчезающие и редкие виды, на животных и клеточных культурах тканей человека с акцентом на фибробласты и раковые клеточные линии человека. "С первого года обучения ребят привлекут в научные проекты лаборатории молекулярно-генетической и клеточной технологии. Также студенты будут участвовать в исследованиях по изучению и разработке антираковых инновационных средств, которые выполняются совместно с ведущими корейскими учеными", - сказала Охлопкова.

В новой программе увеличены часы на лабораторные и практические занятия, профильные практики и английский язык. "Для современного исследователя иностранный язык должен стать обыденным инструментом. На втором году магистратуры попробуем преподавать профильные курсы на английском", - подчеркнула Жанна Охлопкова.

В разработке программы принимали участие не только ученые федерального университета, но и ведущие исследователи вузов и научно-исследовательских институтов Москвы и Новосибирска, руководители и сотрудники Международного центра коллективного пользования "Молекулярная палеонтология" и якутской корпорации "Эксел Биотэк".

В этом году в СВФУ набор проводится на 134 программы магистратуры. Выделено 626 бюджетных мест по очной форме, 74 - по очно-заочной, 70 - по заочной. Институт естественных наук СВФУ принимает на 11 магистерских программ. Прием документов на бюджетные места завершен 20 июля, а с 21 по 30 июля проводятся вступительные испытания.