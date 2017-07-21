Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Египте археологи обнаружили надписи времен мамлюков

Наука
21 июля, 16:03 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Одна из прочитанных записей является свидетельством и признанием мусульманина в вере в Аллаха

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 21 июля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Несколько надписей на арабском языке, относящихся к периоду правления в Египте представителей особого военного сословия - мамлюков (1250-1517 годы), обнаружены группой археологов близ города Эль-Кусейр на юге страны, в пределах так называемого египетского "золотого треугольника". Об этом неожиданном, но важнейшем для истории исламского Египта открытии сообщил помощник египетского министра по делам древностей Мухаммед Абдель Латыф.

Он рассказал, что в одной из пещер, которая в Средние века служила местом отдыха для паломников, торговцев и старателей, впервые были найдены и прочитаны надписи, начертанные обычными людьми, которые скрывались в укрытии от жары. По словам Абдель Латыфа, другие зафиксированные здесь надписи разобрать или расшифровать уже не представляется возможным, так как за столетия они были стерты практически полностью.

Одна из прочитанных учеными записей является шихадой - свидетельством и признанием мусульманина в вере в единого Бога (Аллаха), главным из пяти столпов ислама. Вторая расшифрованная надпись сделана, как полагают эксперты, паломником, возвращавшимся на родину после совершения хаджа к святым местам в городах Мекка и Медина (находятся на территории современной Саудовской Аравии). Она гласит: "Бог вернул раба Его грешного Юсефа Бен Хатема Аш-Шаты в свою семью в 755 году. Прости, Господи, и его, и семью его, и всех мусульман. Аминь." В данном случае речь идет о 755 годе по мусульманскому летоисчислению (хиджре), то есть о начале 14 века по григорианскому календарю.

В министерстве по делам древностей уже рассматривается вопрос о внесении пещеры в районе Эль-Кусейра в список мест, имеющих большое историческое значение для страны. Во всяком случае ведомство заверило о включении этой пещеры в реестр охраняемых памятников исламской культуры и объявило о намерении продолжить научную экспедицию в египетском "золотом треугольнике".

Свое название этот район получил еще во времена древнеегипетских фараонов. Здесь уже тысячелетия назад находились золотые рудники, тогда считавшиеся крупнейшими в регионе. Треугольник ограничен египетскими городами Эль- Кусейр и Сафага на побережье Красного моря и городом Кена, расположенном на берегу реки Нил.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
2
Дочь Немцова просит Верховный суд РФ отменить приговор по делу об убийстве отца
3
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
4
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе - Платов
5
Суд в Белоруссии вынес два смертных приговора по делу о "черных риелторах"
6
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
7
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама