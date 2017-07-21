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Путин пообещал выделить дополнительно 50 млрд руб. на гранты для молодых исследователей

Наука
21 июля, 17:32 UTC+3

Президент отметили, что в 2017 году было выделено дополнительно 3 млрд рублей

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал выделить дополнительные 50 млрд рублей на грантовую поддержку молодых исследователей. Об этом он заявил в пятницу в рамках программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

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"В этом году мы выделили 3 млрд рублей дополнительно. А вообще на эту систему грантовой поддержки на ближайшие несколько лет мы выделили 50 млрд рублей", - сказал президент.

Он напомнил, что с 2010 года действует такой вид грантовой поддержки, как мегагранты для выдающихся ученых, которые работали и в нашей стране, и за рубежом. "Многие из них приехали в Россию и с 2010 года уже создали, по-моему, 200 лабораторий больших. Вот я несколько месяцев назад с ними встречался, они попросили продлить эту программу, мы это сделали", - отметил глава государства.

Путин также добавил, что для молодых исследователей создано несколько вариантов поддержки: индивидуальная и поддержка лабораторий.

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