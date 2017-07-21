Путин считает, что XXI век будет веком биологии

Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал чемпионата мираСпорт 21 июля, 19:29
Лесун и еще три российских пятиборца вышли в финал чемпионата ЕвропыСпорт 21 июля, 19:21
"Ростов" весной проведет на арене ЧМ-2018 три тестовых матчаСпорт 21 июля, 19:16
Новые требования к застройщикам снизят риски, но вызовут передел рынкаЭкономика и бизнес 21 июля, 19:15
NYT: Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого домаМеждународная панорама 21 июля, 19:11
Норвежец Боассон Хаген выиграл 19-й этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 21 июля, 19:06
Лавров рассказал о своих впечатлениях от первой встречи с ТрампомПолитика 21 июля, 18:52
Шибалов назвал 13-й этап самым сложным на ралли "Шелковый путь"Спорт 21 июля, 18:34
США ввели запрет на поездки американцев в КНДРМеждународная панорама 21 июля, 18:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Развитие биотехнологий сегодня является одним из ключевых направлений науки, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
"Академик Тамм (Игорь Тамм, советский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике - прим. ТАСС) когда-то говорил, что если ХХ век был веком физики, ХХI век будет веком биологии. Вот так оно, похоже, и происходит", - сказал президент в рамках программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным".
По его мнению, развитие биотехнологий - одно из ключевых направлений науки наряду с цифровыми технологиями, искусственными интеллектом.
"Очень рассчитываю на то, что специалисты работающие в этой сфере, они в полном объеме реализуют те задачи, которые перед ними стоят. Мы всячески будем этому помогать", - подчеркнул Путин.
Он напомнил, что в стране существует система грантов и поддержки, помимо текущего финансирования академических институтов.
"Вот эти мегагранты, в том числе, связаны с биологией, биоинженерией и так далее... У нас существует целое управление в администрации президента, которое занимается поддержкой науки, мы создали соответствующие фонды поддержки грантовой, и будем отслеживать [их работу]", - отметил глава государства.