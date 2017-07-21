Путин считает, что XXI век будет веком биологии

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Развитие биотехнологий сегодня является одним из ключевых направлений науки, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.

"Академик Тамм (Игорь Тамм, советский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике - прим. ТАСС) когда-то говорил, что если ХХ век был веком физики, ХХI век будет веком биологии. Вот так оно, похоже, и происходит", - сказал президент в рамках программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

По его мнению, развитие биотехнологий - одно из ключевых направлений науки наряду с цифровыми технологиями, искусственными интеллектом.

"Очень рассчитываю на то, что специалисты работающие в этой сфере, они в полном объеме реализуют те задачи, которые перед ними стоят. Мы всячески будем этому помогать", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что в стране существует система грантов и поддержки, помимо текущего финансирования академических институтов.

"Вот эти мегагранты, в том числе, связаны с биологией, биоинженерией и так далее... У нас существует целое управление в администрации президента, которое занимается поддержкой науки, мы создали соответствующие фонды поддержки грантовой, и будем отслеживать [их работу]", - отметил глава государства.