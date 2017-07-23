Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: китайский музей назначил награду $15 тыс. за каждый расшифрованный иероглиф

Наука
23 июля, 20:34 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 23, июля. /ТАСС

Речь идет о расшифровке надписей на древних гадальных костях "цзягувэнь" возрастом более 3 тыс. лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 23 июля. /ТАСС/. Музей китайской письменности в городе Аньян (провинция Хэнань, Центральный Китай) решил привлечь добровольцев-палеографов, ученых и любителей иероглифики со всего мира к расшифровке надписей на древних гадальных костях "цзягувэнь" возрастом более 3 тыс. лет. Как сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая (CCTV), награда за каждый расшифрованный знак составит 100 тыс. юаней (около $14,8 тыс.).

Как сказано в заявлении музея, еще 50 тыс. юаней ($7,4 тыс.) можно получить за дешифровку спорного иероглифа и аргументированное подтверждение одного из его предполагаемых значений. Решение по каждой научной работе будет принимать комиссия специалистов по древней письменности. Сотрудники музея также призывают добровольцев использовать при изучении цифровых фото иероглифов современные технологии компьютерного анализа.

"Цзягувэнь" (дословно с китайского "знаки на панцирях и костях" - прим. ТАСС) - это гадательные надписи на костях животных и черепашьих панцирях, которые датируются XVI-XI в.в. до н.э. и относятся к эпохе поздней династии Шан. Как считают ученые, эти знаки являются одним из видов древней китайской письменности, от которых берут свое начало иероглифы. По мнению специалистов, эти записи зафиксировали предметы гадания древних оракулов, их предсказания, а также частично описывают политическую обстановку той эпохи.

Гадательные надписи являются наиболее ранним сохранившимся свидетельством китайской письменности и древнейшим видом письма в Восточной Азии. Они впервые были открыты и изучены учеными в 1899 году.

К настоящему времени найдено более 156 тыс. подобных костей, на которых ученые обнаружили около 10 тыс. различных иероглифов. Однако, как считают специалисты, около половины из них являются лишь различными видами написания одних и тех же знаков. По этой причине ученые сходятся во мнении, что всего науке пока известно около 4,5 тыс. иероглифов "цзягувэнь". К настоящему времени палеографам удалось расшифровать более 2,8 тыс. знаков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
2
Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФ
3
Молодежь пожаловалась главе Роспотребнадзора на высокую стоимость презервативов
4
Британские исследователи обнаружили у берегов Исландии судно с 4 т золота нацистов
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Активисты ВТО переправились на двух бронемашинах через Керченский пролив
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама