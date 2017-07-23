СМИ: китайский музей назначил награду $15 тыс. за каждый расшифрованный иероглиф

ПЕКИН, 23 июля. /ТАСС/. Музей китайской письменности в городе Аньян (провинция Хэнань, Центральный Китай) решил привлечь добровольцев-палеографов, ученых и любителей иероглифики со всего мира к расшифровке надписей на древних гадальных костях "цзягувэнь" возрастом более 3 тыс. лет. Как сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая (CCTV), награда за каждый расшифрованный знак составит 100 тыс. юаней (около $14,8 тыс.).

Как сказано в заявлении музея, еще 50 тыс. юаней ($7,4 тыс.) можно получить за дешифровку спорного иероглифа и аргументированное подтверждение одного из его предполагаемых значений. Решение по каждой научной работе будет принимать комиссия специалистов по древней письменности. Сотрудники музея также призывают добровольцев использовать при изучении цифровых фото иероглифов современные технологии компьютерного анализа.

"Цзягувэнь" (дословно с китайского "знаки на панцирях и костях" - прим. ТАСС) - это гадательные надписи на костях животных и черепашьих панцирях, которые датируются XVI-XI в.в. до н.э. и относятся к эпохе поздней династии Шан. Как считают ученые, эти знаки являются одним из видов древней китайской письменности, от которых берут свое начало иероглифы. По мнению специалистов, эти записи зафиксировали предметы гадания древних оракулов, их предсказания, а также частично описывают политическую обстановку той эпохи.

Гадательные надписи являются наиболее ранним сохранившимся свидетельством китайской письменности и древнейшим видом письма в Восточной Азии. Они впервые были открыты и изучены учеными в 1899 году.

К настоящему времени найдено более 156 тыс. подобных костей, на которых ученые обнаружили около 10 тыс. различных иероглифов. Однако, как считают специалисты, около половины из них являются лишь различными видами написания одних и тех же знаков. По этой причине ученые сходятся во мнении, что всего науке пока известно около 4,5 тыс. иероглифов "цзягувэнь". К настоящему времени палеографам удалось расшифровать более 2,8 тыс. знаков.