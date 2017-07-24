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Первооткрыватель структуры ДНК получит мантию почетного доктора СПбГУ и выступит с лекцией

Наука
24 июля, 0:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, июля. /ТАСС

Звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета Джеймс Уотсон получил за открытия, определившие развитие молекулярной биологии во второй половине ХХ века

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Американский биолог Джеймс Уотсон, обладатель Нобелевской премии 1962 года за открытие структуры молекулы ДНК человека, в понедельник получит мантию почетного доктора СПбГУ и выступит с открытой лекцией. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"24 июля в Санкт-Петербургском государственном университете состоится церемония вручения мантии почетного доктора СПбГУ выдающемуся американскому биологу и генетику Джеймсу Уотсону. Ученый выступит с открытой лекцией "Семьдесят нескучных лет в науке"",- сказали в пресс-службе.

Звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета Джеймсу Уотсону было присуждено в 2004 году за открытия, определившие развитие молекулярной биологии во второй половине ХХ века.

Две спирали ДНК

В 1952 году Уотсон вместе с физиком Фрэнсисом Криком взялись за моделирование структуры ДНК и поострили двухспиральную модель, опубликовав результаты работы в мае 1953 года в журнале Natura. В 1962 году вместе с физиком и молекулярным биологом Морисом Уилкинсом Уотсон и Крик стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине.

В 1989-1992 годах Уотсон организовал и руководил проектом "Геном человека" по расшифровке последовательности человеческой ДНК. Он стал первым землянином, чей геном был расшифрован полностью. Сейчас ученый занят поиском и исследованием генов психических заболеваний. Он утверждает, что глупость - это болезнь, которая лечится.

Уотсон в подростковом возрасте увлекся орнитологией, поступил в Чикагский университет в 15 лет. Свою Нобелевскую медаль Уотсон выставил на аукцион, чтобы собрать средства на университетскую науку. 4 декабря 2014 года на аукционе Christie’s медаль приобрел российский миллиардер Алишер Усманов и вернул ее ученому.

О звании почетного доктора СПбГУ

Звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета присваивается выдающимся деятелям науки, образования и культуры, государственным и общественным деятелям, внесшим вклад в развитие международного научного, культурного, экономического и политического сотрудничества.

Всего в СПбГУ 129 почетных докторов, среди них - Алексий Второй (в 1990-2008 годах - патриарх Московский и всея Руси), лауреат Нобелевской премии, писатель Орхан Памук, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, лауреат премии памяти Нобеля по экономике, экономист Василий Леонтьев.

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