Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые изучат распространение мхов на восточных склонах Полярного Урала в ЯНАО

Наука
24 июля, 13:34 UTC+3 ТАСС

Результаты исследований могут быть полезны при промышленном освоении региона и при планировании мероприятий по охране биологического разнообразия Ямала

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Матыцин/ТАСC

ТАСС, 24 июля. Биологическая экспедиция, организованная Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова (МГУ), Югорским государственным университетом и Межрегиональным экспедиционным центром "Арктика", по изучению распространения моохобразных на склонах Полярного Урала стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Ученые будут изучать состав и структуру флоры мохообразных, чтобы пополнить базу данных о ней, выявить закономерности распространения бриофлоры (флоры мхов) в связи с особенностями геологического строения территории и сравнить полученные результаты с другими районами Арктики. С помощью космоснимков биологи проанализируют данные по геологии и географии восточного макросклона Полярного Урала, соберут коллекцию мохообразных и образцов горных пород", - сказали в пресс-службе.

По данным межрегионального экспедиционного центра "Арктика", мохообразные являются важнейшим компонентом растительности Крайнего Севера и Арктики, так как они формируют дернину в тундровых и таежных сообществах, участвуют в консервации вечной мерзлоты.

"Планируемая экспедиция имеет большую практическую и научно-техническую ценность. Ее результаты могут быть использованы при промышленном освоении Полярного Урала, при планировании мероприятий по охране и мониторингу биологического разнообразия Ямало-Ненецкого автономного округа, а также при организации экологического туризма", - уточнили в центре.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. Ранее директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города
3
СМИ: неизвестный с бензопилой ранил пять человек в Швейцарии
4
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
5
Полиция отправила домой девочку из Мурманска, ехавшую в лагерь с наркотиками и алкоголем
6
Суд перевел математика Богатова из СИЗО под домашний арест
7
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама