Ученые изучат распространение мхов на восточных склонах Полярного Урала в ЯНАО

Российские саблисты не сумели выйти в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованиюСпорт 24 июля, 14:30
Российские рапиристки вышли в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованиюСпорт 24 июля, 14:29
Плавучий университет завершил работы на архипелаге Земля Франца-ИосифаНаука 24 июля, 14:26
Кабмин ФРГ: возможные последствия скандала вокруг турбин Siemens еще обсуждаютсяЭкономика и бизнес 24 июля, 14:25
Трамп сравнил процесс преобразований в политике США с очисткой канализацииМеждународная панорама 24 июля, 14:18
Процедура засева газона завершилась на "Ростов-Арене"Спорт 24 июля, 14:17
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужноАрмия и ОПК 24 июля, 14:15
Самолет МЧС доставит для тушения пожаров на Ямал группу спасателей из СибириНовости Урала 24 июля, 14:14
Биатлонист Шипулин сообщил, что нашел способ справиться с волнением перед стартомСпорт 24 июля, 14:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 24 июля. Биологическая экспедиция, организованная Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова (МГУ), Югорским государственным университетом и Межрегиональным экспедиционным центром "Арктика", по изучению распространения моохобразных на склонах Полярного Урала стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.
"Ученые будут изучать состав и структуру флоры мохообразных, чтобы пополнить базу данных о ней, выявить закономерности распространения бриофлоры (флоры мхов) в связи с особенностями геологического строения территории и сравнить полученные результаты с другими районами Арктики. С помощью космоснимков биологи проанализируют данные по геологии и географии восточного макросклона Полярного Урала, соберут коллекцию мохообразных и образцов горных пород", - сказали в пресс-службе.
По данным межрегионального экспедиционного центра "Арктика", мохообразные являются важнейшим компонентом растительности Крайнего Севера и Арктики, так как они формируют дернину в тундровых и таежных сообществах, участвуют в консервации вечной мерзлоты.
"Планируемая экспедиция имеет большую практическую и научно-техническую ценность. Ее результаты могут быть использованы при промышленном освоении Полярного Урала, при планировании мероприятий по охране и мониторингу биологического разнообразия Ямало-Ненецкого автономного округа, а также при организации экологического туризма", - уточнили в центре.
Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. Ранее директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.