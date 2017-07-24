Ученые изучат распространение мхов на восточных склонах Полярного Урала в ЯНАО

ТАСС, 24 июля. Биологическая экспедиция, организованная Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова (МГУ), Югорским государственным университетом и Межрегиональным экспедиционным центром "Арктика", по изучению распространения моохобразных на склонах Полярного Урала стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Ученые будут изучать состав и структуру флоры мохообразных, чтобы пополнить базу данных о ней, выявить закономерности распространения бриофлоры (флоры мхов) в связи с особенностями геологического строения территории и сравнить полученные результаты с другими районами Арктики. С помощью космоснимков биологи проанализируют данные по геологии и географии восточного макросклона Полярного Урала, соберут коллекцию мохообразных и образцов горных пород", - сказали в пресс-службе.

По данным межрегионального экспедиционного центра "Арктика", мохообразные являются важнейшим компонентом растительности Крайнего Севера и Арктики, так как они формируют дернину в тундровых и таежных сообществах, участвуют в консервации вечной мерзлоты.

"Планируемая экспедиция имеет большую практическую и научно-техническую ценность. Ее результаты могут быть использованы при промышленном освоении Полярного Урала, при планировании мероприятий по охране и мониторингу биологического разнообразия Ямало-Ненецкого автономного округа, а также при организации экологического туризма", - уточнили в центре.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. Ранее директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.