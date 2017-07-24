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Плавучий университет завершил работы на архипелаге Земля Франца-Иосифа

Наука
24 июля, 14:26 UTC+3 БАРЕНЦЕВО МОРЕ /Корр. ТАСС, Ирина Скалина

Комплекс запланированных на архипелаге полевых исследований был выполнен в полном объеме

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© Ирина Скалина/ТАСС

БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 24 июля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Арктический плавучий университет (АПУ) завершил полевые исследования на архипелаге Земля Франца-Иосифа - завершающая высадка с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" состоялась на самом западном острове архипелага Земля Александры в бухте Топографов в районе мыса Мелехова. Об этом ТАСС рассказал руководитель экспедиции Константин Зайков.

"Несмотря на то, что пришлось отказаться от ряда высадок на островах Артура, Греэм-Белл, Рудольфа и Нортбрука, комплекс запланированных на архипелаге работ был выполнен в полном объеме, потому что были выбраны альтернативные точки на других островах. Они дают полную картину о тех природных процессах, которые исследуются в экспедиции. Были проведены геологические, орнитологические, почвенно-химические, биохимические и метагеномные исследования", - сказал Зайков.

Причины, по которым пришлось отказаться от высадок, по словам Зайкова, - это припайный лед, на который высаживаться нельзя, туман и белые медведи.

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"После завершения полевых работ был проведен гидрологический разрез в Британском канале. Экспедиция начала работы по проведению исследований на большом гидрохимическом разрезе от острова Сальма Земли Франца- Иосифа до мыса Желания Новой Земли. "Он будет состоять из 16 гидрологических станций", - сказала ТАСС ведущий инженер-аспирант Арктического и Антарктического НИИ Анна Весман.

Далее запланированы полевые наземные работы на севере Новой Земли в районе мыса Желания и на Оранских островах.

Девятая экспедиция научно-образовательного проекта "Арктический Плавучий университет" проходит 8-28 июля 2017г. на судне "Профессор Молчанов". В составе экспедиции - 58 человек, больше половины из них представляют Болгарию, Швейцарию, Кубу, Нидерланды, Францию и Германию. Организаторами проекта выступают Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) и Росгидромет.

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