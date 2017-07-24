Орнитологи экспедиции АПУ-2017 изучили особенности гнездования птиц на Земле Франца-Иосифа

БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 24 июля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Орнитологи, участвующие в научной экспедиции "Арктический плавучий университет" (АПУ-2017), изучили особенности гнездования наземных и морских птиц архипелага Земля Франца-Иосифа в сезоне 2017 года. Об этом рассказала ТАСС член экспедиции, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Ирина Покровская.

"Гнездование этого года для наземных видов, таких как гага обыкновенная, гага-гребенушка и черная казарка, имеет скудные показатели. Виновата поздняя весна. По этой же причине активны хищники - песцы, бургомистры, которые обеспечивают сильный пресс на гнездящиеся сообщества", - рассказала Покровская.

По ее словам, показателен пример острова Ферсмана архипелага Земля Франца-Иосифа, где все признаки экосистемы предполагают хорошие условия для гнездования гаги обыкновенной. "Везде обильные находки неудачных попыток гнездования гаги - разбитые яйца. Обычно в это время мы наблюдаем стаи самцов, которые мигрируют на линьку, в этом году в этих миграционных стаях одинаковое количество самцов и самок. Это значит, что очень мало самок на гнездах", - пояснила орнитолог.

В результате неблагоприятных погодных условий этого сезона у перечисленных видов в ближайшие годы будет наблюдаться демографический провал. "В среднем на 20-е числа июля на ЗФИ (Земля Франца-Иосифа - прим. ТАСС) должны быть выводки, но мы ни одного не наблюдали. Численность популяций снизится на несколько лет ощутимо", - сказала собеседник агентства.

Что касается морских видов, таких как кайра, люрик и моевка, то у них гнездование проходит более успешно, но позднее из-за затяжной весны. "Из того, что мы наблюдали на скале Рубини острова Гукера, на склоне плато Седова, у морских птиц все более успешно, но гнездятся они с запозданием", - сказала эксперт.

Девятая экспедиция научно-образовательного проекта "Арктический плавучий университет" проходит с 8 по 28 июля 2017 года на судне "Профессор Молчанов". В составе экспедиции 58 человек из семи стран - России, Болгарии, Швейцарии, Кубы, Нидерландов, Франции и Германии. Организаторами проекта выступают Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск) и Росгидромет при поддержке Русского географического общества.