Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодые ученые создадут в Поморье зоны альтернативных источников энергии

Наука
24 июля, 18:34 UTC+3 ТАСС

Студенты САФУ планируют запуск гибридной установки, которая должна заменить дизель-генераторы в Арктике

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 июля. Студенты Северного (Арктического) федерального университета имени (САФУ) М. В. Ломоносова создадут зоны альтернативных источников энергии за счет запуска новой ветросолнечной электростанции и внедрения гибридной установки. В настоящий момент эти проекты находятся в стадии проработки и тестовых испытаний, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"В новой лаборатории, открыть которую мы планируем в следующем учебном году, будет использоваться современное оборудование, которое поможет студентам на практике понять принципы работы альтернативных источников энергии. Будут установлены учебные тепловые насосы, ветрогенераторы, солнечные панели. Сейчас идет процедура согласования закупки новой ветросолнечной электростанции", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе вуза, электростанция будет располагаться во дворе Учебно-научного центра энергетических инноваций САФУ. "Планируется, что установка обеспечит электроэнергией университетский дендрарий", - сообщили в пресс-службе.

В вузе отметили, что одним из успешных проектов в области альтернативной энергетики, разработанным студентами САФУ, является гибридная установка, направленная на получение альтернативной энергии в арктической зоне.

"Эта установка должна заменить в Арктике дизель-генераторы, на которые уходит очень много затрат с точки зрения транспортировки топлива и которые небезопасны в экологическом плане", - приводит пресс-служба слова участника проекта, студента Высшей школы энергетики, нефти и газа Михаила Комаревцева.

По его словам, в гибридную станцию будут входить солнечные фотоэлектрические панели, ветрогенераторы и другие приспособления. Она будет создана с учетом климатических условий Арктики.

Практическое применение

Команда студентов, занимающаяся разработкой гибридной станции, недавно приняла участие в Международной летней климатической школе, которая проходила в деревне Зехново Архангельской области. На форуме будущие энергетики и экологи из САФУ успешно установили солнечные энергетические панели.

"Во время нашего пребывания в деревне из-за сильного ветра была оборвана линия электропередачи и везде отключился свет. С помощью установленных нами энергетических панелей удалось вернуть электроэнергию, поэтому в дальнейшем мы планируем продолжить проект и полностью перевести деревню Зехново на возобновляемые источники энергии", - добавил Комаревцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США обнародованы показания агента КГБ, связанные с убийством Кеннеди
2
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
3
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
4
Турция передала дочь задержанной на границе с Сирией россиянки отцу
5
ФАС предложит механизмы снижения цен на презервативы в III квартале
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
Генштаб ВС РФ: армия Сирии за два месяца почти удвоила площадь контролируемой территории
Темы дня
Новости партнеров
Реклама