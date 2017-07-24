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На раскопках подводного античного города Акра в Черном море нашли женский гребень

Наука
24 июля, 20:20 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 24, июля. /ТАСС

Также ученые нашли фрагменты деревянной мебели. Экспедиция продлится до 10 августа

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© Черноморский центр подводных исследований (Республика Крым)

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Экспедиция крымского Черноморского центра подводных исследований обнаружила женский гребень и фрагменты деревянной мебели в подводном античном городище Акра, который относится к V веку до нашей эры, в восточной части Крымского полуострова.

Город Акра был погружен под воду на глубину до четырех метров в связи с поднятием уровня воды в Мировом океане. Подводные раскопки в акватории, которая составляет почти 3 га, продолжаются семь лет. Нынешняя экспедиция стартовала 1 июля и продлится до 10 августа. В ней задействованы специалисты Русского географического общества, Государственного Эрмитажа, Института истории материальной культуры РАН по исследованию подводной части затопленного античного города.

"Это уникальная находка, поскольку при раскопках на земле, как правило, изделия из дерева не сохраняются в идеальном состоянии, они подвержены гниению. Гребень небольшого размера, с одной стороны - широкие зубцы, с другой - более мелкие. Однозначно, он принадлежал женщине", - сообщил ТАСС руководитель экспедиции, заместитель начальника крымского Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

По его словам, благодаря напластованиям глины изделия из древесины находятся практически в идеальном состоянии. Они как бы законсервированы под слоем глины и ила, добавил он. Были найдены также фрагменты деревянной мебели, выполненные, скорее всего, на примитивном токарном станке.

"Подводная археология наука небыстрая, очень монотонная. Приходится работать в условиях плохой видимости, поэтому мы каждый год совершенствуем техническое обеспечение экспедиции", - говорит Вахонеев. В частности, сейчас используются специальные насосы, которые позволяют откачивать и затем просеивать грунт через мелкие сита, что позволяет отслеживать мельчайшие предметы - вплоть до оливковых косточек, скорлупы лесных орехов и миндаля.

Аквалангисты работают на глубине до четырех метров, для подачи воздуха используются водолазные помпы. Это позволяет увеличить процесс пребывания под водой и не зависеть от запаса воздуха в баллонах. "В этом году мы проведем гидроакустическую съемку дна. Для этого будут использоваться технические новинки, с помощью которых мы просканируем акваторию дна, для того чтобы можно было обнаружить новые подводные объекты", - сообщил Вахонеев.

Заполнить пробелы

В ходе нынешней экспедиции археологам благодаря использованию нового технического оборудования удалось сделать больше, чем за шесть предыдущих лет с начала исследования древнего города. "На протяжении последних семи лет мы заполняем белые лакуны в структуре древнего города. Фиксируем все строительные остатки и наносим их на единую карту. В этом году с начала экспедиции нам удалось, благодаря техническому оснащению, сделать столько, сколько за все предыдущие шесть лет", - говорит Вахонеев.

Он отмечает, что Акра был городом с достаточно развитыми сельскохозяйственными угодьями и городским центром. Здесь проживало около тысячи человек. Город был обнесен шестиметровой оборонительной стеной, которая спасала не только от возможных нападений, но и от штормов.

По его словам, с каждым годом карта все больше и больше заполняется. Археологам уже понятна топография и планировка древнего города. Он был построен по квартальной системе, где все улицы были параллельными и перпендикулярными оборонительным стенам города.

"Крымская Атлантида"

Акра существовала с начала V века до нашей эры и до конца III века нашей эры и входила в состав Боспорского царства, находившегося на Керченском полуострове. Приблизительная площадь города составляла 3,5 га. Древний город называют "Крымской Атлантидой". Он был основан на врезающемся в море мысе, который первые поселенцы оградили оборонительной стеной и благодаря этому имели возможность оборонять город в случае военных действий.

Жители города оставили его за много лет до поднятия уровня воды в Мировом океане и не пострадали. Практически 90% города ушло под воды Керченского пролива. Историки также выясняют причину оставления города его жителями.

Особенностью Акры, по словам Вахонеева, является то, что волны и штормы не разрушили ее. Оборонительная стена сыграла роль барьера, который защитил город от размыва, а вода наступала на берег постепенно. "Поэтому мы обследуем городище, которое находится в непотревоженном состоянии", - отмечает он.

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