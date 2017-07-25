Первооткрыватель ДНК посоветовал студентам СПбГУ не бояться менять поле деятельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /Корр. Наталия Михальченко/. Один из первооткрывателей ДНК, нобелевский лауреат Джеймс Уотсон посоветовал студентам Санкт-Петербургского государственного университета не бояться менять поле деятельности и ценить идеи выше фактов.

"Я хочу вам дать совет: ищите золото, а не серебро, то есть выбирайте самые интересные научные темы, меняйте поле научной деятельности до того, как вам станет скучно", - сказал американский биолог в понедельник на встрече со студентами СПбГУ, выступая с лекцией "70 нескучных лет в науке" после вручения ему мантии почетного доктора вуза.

Как выбрать тему

Ученый заметил, что несколько поколений его предков были золотоискателями в Калифорнии.

"И я в определенный момент понял, что, в сущности, делаю то же, что и они, только в науке", - отметил он, сказав, что его главная научная тема - ДНК - это "любовь всей его жизни".

Уотсон акцентировал внимание на том, что важно не только правильно выбрать научную тему, но и научного руководителя.

"Выбирайте молодого научного руководителя", - посоветовал он начинающим ученым, объяснив, что молодые ученые берут новые темы, и под их руководством можно будет разрабатывать новое научное направление с самого начала, а не подключаться на каком-то этапе к уже разработанной теме.

Рассказывая о своей жизни, ученый много раз давал конкретный совет молодым исследователям, резюмируя очередной рассказанный эпизод. "Читайте книги и говорите правду", - сказал он, рассказав студентам о том, что друзей в школьные и университетские годы у него было немного, но это его не особенно огорчало, так как "у него всегда были книги".

"Я приносил домой из библиотеки столько книг, сколько мог унести", - вспомнил ученый. Уотсон пояснил, в чем, с его точки зрения, главная ценность книг: "Важно не то, сколько вы знаете, а то, есть ли у вас идеи. В молодом возрасте идеи появляются редко, потому что знаний недостаточно. Поэтому надо знакомиться с идеями других людей".

Общение

Другим важным элементом успеха в научной деятельности Уотсон считает общение, приведя в пример коллег, работавших по тем же направлениям, что и он сам, но отличавшихся замкнутостью и не общавшихся с коллегами. Их идеи, по словам Уотсона, оказались неверны, но они не понимали этого, так как мало общались с другими учеными и продолжали идти по тупиковому пути слишком долго.

Он также посоветовал аудитории "не стесняться просить помощи, если в этом возникает необходимость, и пытаться найти ее как можно быстрее". Также важно правило "не быть самым умным в комнате", как выразился Уотсон. "Если вы будете самым умным в комнате, то вы ничему не научитесь, значит вы просто ошиблись дверью", - сказал он.

Ошибки и ограничения

89-летний ученый убежден, что, находясь на самом переднем крае науки, невозможно избежать ошибок. При этом Уотсон категорически против ограничений, которые не подкреплены опытом. Отвечая на вопрос о возможности изменения генов человека, он однозначно высказался за это.

"Можно установить ограничения, имея отрицательный результат, но нельзя отказываться от эксперимента", - считает ученый. Он высказал мнение, что личность человека в наибольшей степени определяют воспитание и гены, но говоря о себе заметил, что не считает себя умнее других. "Просто я очень много работал", - сказал Нобелевский лауреат.

В 1953 году Уотсон вместе с физиком Фрэнсисом Криком построили двухспиральную модель ДНК, в 1962 году вместе с физиком и молекулярным биологом Морисом Уилкинсом Уотсон и Крик стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине.

В 1989-1992 годах Уотсон организовал и руководил проектом "Геном человека" по расшифровке последовательности человеческой ДНК. Он стал первым жителем Земли, чей геном был расшифрован полностью. Свою Нобелевскую медаль Уотсон выставил на аукцион, чтобы собрать средства на университетскую науку. 4 декабря 2014 года на аукционе Christie’s медаль приобрел российский миллиардер Алишер Усманов и вернул ее ученому.