Правительство согласует кандидатов в президенты академии за месяц

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительству потребуется около месяца на согласование кандидатов в президенты Российской академии наук (РАН), консультации по этому вопросу уже начались.

Об этом сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов.

Регистрация кандидатов на пост президента Российской академии наук завершается во вторник. На этот пост претендуют академики Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко, Александр Сергеев, Алексей Хохлов и Валерий Черешнев.

"В соответствии с тем, что правительство является нашим учредителем, и с буквой закона мы представим всех кандидатов на согласование в правительство. На мой взгляд, рассмотрение этого вопроса в правительстве будет длиться около месяца, и потом наши кандидатуры, согласованные в правительстве, будут вынесены на общее собрание РАН в сентябре", - сказал Козлов.

"Я начал консультации и обсуждение этого вопроса в правительстве, и я не исключаю что, возможно, все кандидаты будут согласованы правительством", - добавил и.о. президента РАН.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об изменении порядка выборов президента РАН. Новый закон предусматривает согласование кандидатов на пост президента с правительством. Для избрания главы РАН на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше. Главу академии будет утверждать в должности и освобождать от нее президент России, а не правительство. Если выборы не состоятся, то он же по предложению кабмина назначает одного из академиков исполняющим обязанности главы РАН, после чего проводится повторное голосование.