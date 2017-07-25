Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство согласует кандидатов в президенты академии за месяц

Наука
25 июля, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Консультации по этому вопросу уже идут, сообщил и.о главы РАН Валерий Козлов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов

Исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительству потребуется около месяца на согласование кандидатов в президенты Российской академии наук (РАН), консультации по этому вопросу уже начались.

Об этом сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов.

Смотрите также
Здание Российской академии наук

Как менялся порядок выборов президента РАН. Досье

Регистрация кандидатов на пост президента Российской академии наук завершается во вторник. На этот пост претендуют академики Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко, Александр Сергеев, Алексей Хохлов и Валерий Черешнев.

"В соответствии с тем, что правительство является нашим учредителем, и с буквой закона мы представим всех кандидатов на согласование в правительство. На мой взгляд, рассмотрение этого вопроса в правительстве будет длиться около месяца, и потом наши кандидатуры, согласованные в правительстве, будут вынесены на общее собрание РАН в сентябре", - сказал Козлов.

"Я начал консультации и обсуждение этого вопроса в правительстве, и я не исключаю что, возможно, все кандидаты будут согласованы правительством", - добавил и.о. президента РАН.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об изменении порядка выборов президента РАН. Новый закон предусматривает согласование кандидатов на пост президента с правительством. Для избрания главы РАН на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше. Главу академии будет утверждать в должности и освобождать от нее президент России, а не правительство. Если выборы не состоятся, то он же по предложению кабмина назначает одного из академиков исполняющим обязанности главы РАН, после чего проводится повторное голосование.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
2
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
3
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
4
Ли Джэ Чхуль: Южная Корея должна пересмотреть свое отношение к российскому рынку
5
Минтранс предложил исключить из бесплатной ручной клади одежду, ноутбуки и телефоны
6
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама