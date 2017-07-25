И.о. президента РАН не против женщины на посту главы академии

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президентом Российской академии наук однажды может стать женщина, считает исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов.
"Я как раз за то, чтобы в руководстве академии наук появлялись новые лица. Совсем не против, наоборот, только за - может быть, порядка больше будет (с женщиной-президентом - прим. ТАСС)", - заявил Козлов журналистам.
Регистрация кандидатов на пост президента Российской академии наук завершается во вторник. На этот пост претендуют академики Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко, Александр Сергеев, Алексей Хохлов и Валерий Черешнев. Выборы главы РАН пройдут 25-26 сентября.