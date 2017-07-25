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Японская компания испытает установку для генерации энергии из океанического течения

Наука
25 июля, 17:49 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

По словам разработчиков, испытание станет первым полномасштабным экспериментом по генерации электроэнергии при использовании силы океанического течения

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ТОКИО, 25 июля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японская промышленная корпорация IHI Corporation планирует в ближайшее время провести испытание первой в мире установки для генерации электроэнергии из океанического течения. Об этом сообщила газета Asahi.

Как ожидается, испытание пройдет в августе в районе острова Кутиносима в префектуре Кагосима с использованием силы течения Куросио, которое еще иногда называют Японским течением. В испытании также принимает участие японская Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO).

Система, поучившая рабочее название "Кайрю" представляет собой три металлических цилиндра каждый длиной до 20 метров. Два цилиндра с обеих сторон оборудованы генераторами с лопастями диаметром по 11 метров. Они производят электроэнергию, вращаясь под силой течения, а их общая мощность составляет 100 киловатт. Третий цилиндр установки "Кайрю" обеспечивает плавучесть всей системы. Само оборудование находится на глубине 30-50 метров под водой, а установка имеет соединение через провода с сушей.

В настоящее время в Европе и некоторых других районах уже используются приливные электростанции, однако, по словам разработчиков, испытание "Кайрю" станет первым полномасштабным экспериментом по генерации электроэнергии при использовании силы океанического течения. IHI Corporation надеется, что систему, которая позволит обеспечивать стабильную генерацию на основе возобновляемых источников энергии, удастся поставить на коммерческие рельсы уже к 2020 году.

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