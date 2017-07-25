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Сибирские ученые предложили использовать светящиеся белки для анализа токсичности

Наука
25 июля, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Результаты исследований, возможно, приведут к созданию нового типа лекарственных препаратов

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ученые Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и Сибирского федерального университета (СФУ) изучили влияние токсинов на флуоресцентные белки, результаты их исследований, возможно, приведут к созданию нового типа лекарственных препаратов, сообщила во вторник пресс-служба СФУ.

Объектами изучения стали, в частности, флуоресцирующие белки, которые содержатся в морских организмах, например медузах Aequorea и Phialidium (Clytia) или гидроидном полипе Obelia longissima. Белки этих организмов содержат целентеразин - органическое соединение, которое окисляется и превращается в целентерамид, вещество, способное флуоресцировать под действием возбуждающего света.

"Использование флуоресцентных целентерамид-содержащих белков переводит понимание токсических эффектов на уровень элементарных физико-химических процессов. Возможно, это направление приведет к созданию нового типа лекарственных препаратов и переосмыслению эффектов уже имеющихся", - цитирует пресс-служба одного из участников исследования, доктора физико-математических наук, профессора кафедры физической и неорганической химии Института цветных металлов и материаловедения СФУ Надежду Кудряшову.

Ученые воздействовали на целентерамид температурой, ядовитыми веществами (например, спиртом), и бета- и гамма-радиацией. Они обнаружили, что под действием всех этих факторов флуоресцирующий белок меняет свет с сине-зеленого на фиолетовый. По словам ученых, оценить токсичность среды можно "по изменению вкладов фиолетовой и сине-зеленой флуоресценциии" - чем больше белок светится фиолетовым, тем сильнее токсичность.

Ученым также удалось узнать, как вредные факторы влияют на белок на молекулярном уровне. "Молекула целентерамида фотохимически активна: при возбуждении светом она способна отдавать протон, переходя из нейтральной в ионизированную форму. Любое нарушение структуры молекулы вещества в результате внешних воздействий (химического, радиационного, термического) приводит уменьшению эффективности переноса протона и увеличению вклада фиолетовой флуоресценции", - говорится в сообщении пресс-службы университета.

Люминесцентный анализ широко распространен в медицине и биологии, однако, по мнению участников нынешнего исследования, потенциал белков, содержащих целентерамид, недооценен научным сообществом. Исследование сибирских ученых призвано восполнить этот пробел.

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