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Почти две трети научных статей в РФ публикуют ученые из Москвы и Петербурга

Наука
26 июля, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

В 2012-2016 годах на столичных исследователей пришлось 46% опубликованных в стране научных работ

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Почти две трети российских научных статей в ведущих журналах публикуют ученые, работающие в Москве и Санкт-Петербурге, следует из материалов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, опубликованных в среду.

По данным базы Web of Science, охватывающей ведущие международные научные издания, 46% (71 тыс.) научных статей, опубликованных российскими исследователями в 2012-2016 годах, созданы учеными из Москвы. Еще 15% (24 тыс.) написаны учеными, работающими в Санкт-Петербурге. В этих двух городах вместе с областями сосредоточено более половины всего персонала, выполняющего исследования и разработки.

"Относительный вклад двух мегаполисов в общую результативность российской науки оказывается выше, чем их удельный вес в кадровых и финансовых ресурсах, затрачиваемых в стране на исследования и разработки. Следом по числу публикаций в международных научных изданиях идет Московская область, далее - Новосибирская, Свердловская и Томская области", - говорится в сообщении ИСИЭЗ.

Среди регионов лидирующие позиции по темпам прироста числа публикаций занимают Томская, Ленинградская и Самарская области, а также республика Татарстан.

Среди 71 тыс. московских работ 37% написаны в международном соавторстве, 28% - в соавторстве с исследователями, работающими в других субъектах РФ. Для Санкт-Петербурга эти показатели составляют 47% и 26% соответственно.

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