Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые: соединения железа в недрах Земли могут участвовать в образовании алмазов

Наука
26 июля, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Исследователи сымитировали условия, в которых пребывают вещества в глубине мантии Земли, и воссоздали высокое давление и температуру с помощью нагреваемых лазером алмазных наковален

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Международная группа ученых из России, Франции, Германии, Италии и США изучила свойства карбонатов железа в условиях высокой температуры и давления и пришла к выводу, что эти вещества могут участвовать в образовании алмазов, сообщила в среду пресс-служба Сколтеха. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.

"Реакция самоокисления железа позволяет карбонатам сохраняться в недрах мантии до такой глубины, где они могут участвовать в образовании алмазов", - говорится в пресс-релизе.

В недрах нашей планеты очень суровые условия: давление более миллиона атмосфер и температура - 2200°C. Большинство химических соединений, проявляющих стабильность на поверхности Земли, не могут существовать при таких показателях. Ученые выяснили, как себя в таких условиях ведут карбонаты, вещества, содержащие углерод, в больших количествах присутствующие в мантии, а также встречающиеся в виде включений в глубинных алмазах.

Исследователи сымитировали условия, в которых пребывают вещества в глубине мантии Земли, и воссоздали высокое давление и температуру с помощью нагреваемых лазером алмазных наковален. Очень маленькие кристаллы (10-15 микрон) зажали между двух алмазов и сфокусировали на них лазерный луч, а потом проанализировали их структуру с помощью синхротронного рентгеновского излучения.

Ученые увидели, что в экстремальных условиях структура карбонатов изменяется таким образом, что углерод в их составе привлекает дополнительный атом углерода и их молекулы принимают форму тетраэдра. Всего исследователи обнаружили два новых соединения, имеющих в своем составе по одному модифицированному карбонату, которые способны быть стабильными на очень большой глубине.

Полученные результаты демонстрируют возможность существования совершенно новой кристаллической структуры c необычайной устойчивостью, которая может участвовать в образовании алмазов.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Добрости
Страны
США Италия Россия Франция Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве
2
Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве
3
Суд Лондона обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд
4
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
5
Хакеры украли данные 400 тысяч клиентов банка UniCredit
6
В одной из школ Новосибирска строители нашли капсулу с посланием от учеников 1967 года
7
Украинский концерн "Антонов" ликвидируют в течение двух месяцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама