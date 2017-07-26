Швейцарские студенты рассмотрят проблему изменения климата в ходе рейса АПУ

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БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 26 июля. /ТАСС/. Швейцарские студенты в ходе полевой практики Арктического плавучего университета (АПУ) на борту научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" должны рассмотреть проблему изменения климата не только с точки зрения своей специальности, но и с точки зрения другой культуры - российской. Об этом рассказал ТАСС руководитель проекта с швейцарской стороны Эрик Хесли.
"У наших университетов была идея, что недостаточно просто подготовить выпускников только по конкретной дисциплине, важно, чтобы они стали способны работать в этом глобальном мире. Для этого они должны понимать и другие страны, их культуру. Люди выходят из университета с хорошими знаниями, очень талантливые молодые люди, но они мало знают о Китае, или о России, или о Южной Африке, и считают, что глобальный мир - это мир с западными правилами, что совсем неправильно. Надо понимать и слушать, как другие работают, как подходят к решению проблем, для многих разных проектов можно смотреть на вещи с разных точек зрения", - сказал Хесли.
На борту "Молчанова" студенты университета Женевы, университета Лозанны и Федерального политехнического университета. Это будущие журналисты, юристы, специалисты в сфере международных отношений, биологи, гидрологи. Все они проводят исследования, в основе которых тема изменения климата. Задача участников экспедиции - понять, как ее воспринимают в России.
25 студентов прошли отбор и предварительную подготовку, включавшую курсы и лекции о России и об Арктике. "Эта программа идет уже больше года, - сказал Хесли. - Мы нашли в лице САФУ (Северного Арктического федерального университета) очень хорошего партнера, с которым можно хорошо работать, между нами есть доверие. Я надеюсь, что будет не только экспедиция, студенты будут общаться с российскими студентами, с коллегами, наше дело организовать сотрудничество, чтобы оно развивалось, и росло взаимопонимание между культурами".
"Я увидела, как люди здесь живут - это было важно, как они относятся к Арктике. Арктика - это хороший образ того, как может развиваться международное сотрудничество", - сказала ТАСС участник экспедиции, студентка Женевского университета Ясмин Гут.
Для каждого студента участие в экспедиции - заключительная часть программы обучения, завершение личного или группового проекта. Каждый студент еще до завершения экспедиции будет защищать свой проект на борту "Профессора Молчанова", завершающая работа предстоит уже в Швейцарии. Среди студентов трое участников изучают журналистику, их работы будут опубликованы на сайтах университетов-участников программы.
Проект "Арктический плавучий университет" с 2012 года организуют Северный (Арктический) федеральный университет имени Ломоносова и Росгидромет при поддержке Русского географического общества. За все годы реализации проекта в 9 морских экспедициях приняли участие 433 исследователя, из них 207 студентов.