Ученые в Ростовской области создадут 3D-модель Азовского моря для мониторинга акватории

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Ученые Донского государственного технического университета и Российской академии наук отправились в экспедицию по Азовскому морю, чтобы создать 3D-модель его акватории. Об этом в среду сообщила пресс-служба университета.
"Участники плавания проведут замеры воды и поверхности дна на более чем 25 станциях, 3D-модель позволит предсказывать неблагоприятные и опасные природные явления: штормовые нагоны, затопления прибрежной части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта модель также позволит определить возникновение зон с излишней или недостаточной насыщенностью кислородом и следить за неконтролируемым ростом водорослей и планктонных популяций.
Экспедиция продлится до 29 июля. К этому времени ученые проведут мониторинг состояния акватории на площади более 2 тыс. кв. км.