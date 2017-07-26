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NYT: скончалась профессор математики Марина Ратнер, доказавшая "теорему Ратнер"

Наука
26 июля, 18:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июля. /ТАСС

Математик ушла из жизни на 79-м году

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НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Советский и американский математик Марина Ратнер скончалась в городе Эль-Серрито (штат Калифорния) в возрасте 78 лет.

Как сообщила во вторник газета New York Times со ссылкой на дочь покойной - Анну Ратнер, смерть наступила 7 июля в результате остановки сердца.

Марина Ратнер окончила в 1961 году механико-математический факультет МГУ, преподавала в МГТУ имени Баумана, в 1971 году эмигрировала сначала в Израиль, затем - в США и стала профессором математики в Калифорнийском университете в Беркли (штат Калифорния). С 1993 года она была членом Национальной академии наук США.

Как отметила газета, Ратнер разрушила устоявшееся представление о том, что математик делает самые важные открытия в молодости, и в 50 лет доказала важную теорему, имеющую отношение к движению объекта и теории чисел и получившую название "теорема Ратнер".

Ее коллега - математик Илон Линдерштраус - отметил, что "результаты, полученные Ратнер, нашли применения в очень многих областях", и сравнил ее работы с "философским камнем, который дал возможность многим математикам продемонстрировать замечательные результаты".

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