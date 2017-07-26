Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Археологи обнаружили в Крыму захоронение младенца II века с деформированным черепом

Наука
26 июля, 21:30 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 26, июля. /ТАСС

Ученые считают, что деформация делалась для обозначения принадлежности к группе либо для демонстрации социального статуса

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Фонд "Археология"

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Волонтеры фонда "Археология" в ходе раскопок некрополя Кыз-Аул на Керченском полуострове в Крыму обнаружили захоронение младенца II века н. э. с сильно деформированным черепом.

Об этом в среду сообщил фонд на своем официальном сайте.

"Три недели работы полевых лагерей в поселке Яковенково и на крепости Керчь пролетели как один день, за это время был проведен большой комплекс работ на памятниках археологии Керченского полуострова, волонтеры приняли участие в работе сразу нескольких археологических экспедиций. Из интересных находок на некрополе Кыз-Аул можно отметить захоронение младенца II века н. э. Его необычность заключается в том, что у погребенного по варварской традиции был сильно деформирован череп. Это захоронение сразу окрестили "могилой инопланетянина", - говорится в сообщении.

По данным археологов, первые находки искусственно деформированных черепов были сделаны основателем боспорской археологии Полем Дюбрюксом в 1826 году в некрополях Боспора Киммерийского, в районе Керчи. Черепная деформация, по мнению ученых, осуществлялась для обозначения принадлежности к группе или для демонстрации социального статуса.

Сообщается, что рядом со скелетом были найдены лепной сосуд, мелкие бусины пастового стекла и браслет медного сплава, надетого на правую руку. Само захоронение было произведено в грунтовой могиле без плитового перекрытия. Предположительно, это был мальчик, и на момент смерти ему было не более 1,5 года, на что указывают не заросшие на черепе роднички.

Также сообщается, что в слое, где был обнаружен младенец, встречаются захоронения с I по III век н.э. К этому же периоду относятся и монументальные каменные склепы, которые считают усыпальницами сарматизированной военной знати Боспорского царства.

Фонд "Археология" - общественная некоммерческая организация, основанная в 2004 году. Сейчас фонд осуществляет несколько проектов: организует летом полевой археологический лагерь в Краснодарском крае (Восточно-Боспорская археологическая экспедиция) и в Крыму (Артезианская археологическая экспедиция). В этих экспедициях активно участвуют волонтеры, желающие посетить археологические раскопки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей
2
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
3
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
4
Археологи обнаружили в Крыму захоронение младенца II века с деформированным черепом
5
Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах
6
"Вашингтон - источник опасности": реакция России на новый проект санкций США
7
Путин подписал закон о ратификации протокола о размещении авиагруппы РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама