Уральские инженеры разработали автономный комплекс радиозондирования атмосферы в Арктике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники НПО автоматики им. академика Семихатова (разработчик систем управления для ракет-носителей "Союз-2" и баллистических ракет "Булава" и "Синева") создали автономный комплекс радиозондирования атмосферы, который способен работать дистанционно в Арктике при температуре до минус 90 градусов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Андрей Мисюра.

"Разработали комплекс автоматического запуска зондов без участия оператора, который полностью роботизирован... Он способен работать при минус 90 градусов, система самостоятельно в определенное время выпускает метеозонды. Они уже проводят измерения температуры, скорости ветра, давления, чистоты воздуха и данные передают на наземную аэрологическую станцию вместе с координатами месторасположения зонда", - сказал Мисюра.

По словам гендиректора, в комплексе до 20 зондов. "Высота зондирования до 28 км, полностью отечественная разработка, степень локализации уже 90%. Основан на российской системе ГЛОНАСС", - пояснил он.

"Конкурентами для нас являются только китайские разработчики, в России аналогов пока нет. Планируем, что будем участвовать в конкурсе Всемирного банка на получение гранта", - уточнил Мисюра.

Екатеринбургское АО "НПО автоматики" - одно из крупнейших предприятий России в разработке и изготовлении систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Обеспечивает полный технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте. В частности, НПОА производит системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и европейских ракет-носителей.