Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральские инженеры разработали автономный комплекс радиозондирования атмосферы в Арктике

Наука
27 июля, 11:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июля. /ТАСС

Разработчики намерены принять участие в конкурсе Всемирного банка на получение гранта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники НПО автоматики им. академика Семихатова (разработчик систем управления для ракет-носителей "Союз-2" и баллистических ракет "Булава" и "Синева") создали автономный комплекс радиозондирования атмосферы, который способен работать дистанционно в Арктике при температуре до минус 90 градусов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Андрей Мисюра.

"Разработали комплекс автоматического запуска зондов без участия оператора, который полностью роботизирован... Он способен работать при минус 90 градусов, система самостоятельно в определенное время выпускает метеозонды. Они уже проводят измерения температуры, скорости ветра, давления, чистоты воздуха и данные передают на наземную аэрологическую станцию вместе с координатами месторасположения зонда", - сказал Мисюра.

По словам гендиректора, в комплексе до 20 зондов. "Высота зондирования до 28 км, полностью отечественная разработка, степень локализации уже 90%. Основан на российской системе ГЛОНАСС", - пояснил он.

"Конкурентами для нас являются только китайские разработчики, в России аналогов пока нет. Планируем, что будем участвовать в конкурсе Всемирного банка на получение гранта", - уточнил Мисюра.

Екатеринбургское АО "НПО автоматики" - одно из крупнейших предприятий России в разработке и изготовлении систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Обеспечивает полный технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте. В частности, НПОА производит системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и европейских ракет-носителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
2
Мособлсуд не освободил из-под ареста сбившую ребенка в Балашихе женщину
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
ФАС может применить меры к "Яндексу" из-за рекламного слогана
5
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
6
СМИ: в Турции выселили 400 туристов из принадлежащего катарскому шейху отеля
7
Более 1,5 тысячи пар поженятся в Москве на День города
Темы дня
Новости партнеров
Реклама