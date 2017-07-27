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Ученые проведут микробиологическое исследование почвы на Земле Франца-Иосифа и Новой Земле

Наука
27 июля, 13:34 UTC+3 БАРЕНЦЕВО МОРЕ /Корр. ТАСС, Ирина Скалина

В ходе экспедиции АПУ-2017 исследователи собрали около 40 образцов с острова Алджер, островов Гукера, Хейса, Ферсмана и Земли Александры, а также с мыса Желания

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© Ирина Скалина/ТАСС

БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 27 июля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Ученые по итогам экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2017) на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов" проведут микробиологическое исследование почвы на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Как рассказал ТАСС участник рейса, инженер-исследователь отдела биологии и биохимии почв Почвенного института им. В. В. Докучаева, аспирант факультета почвоведения МГУ микробиолог Дмитрий Никитин, в ходе экспедиции было отобрано около 40 образцов для проведения исследований.

"На каждом острове делались один или два разреза, в разрезе четыре горизонта. Из каждого слоя-горизонта отдельно брались образцы для метагеномных исследований, для классической микробиологии и физических и химических анализов. Мы отобрали пробы в разных биотопах - на участках с разной растительностью. Где-то под злаками, где-то на участках, где преобладали мхи, где-то преобладали лишайники, и на участках без растительного покрова", - сказал Никитин.

Это позволит узнать численность микробного сообщества арктических островов, его биомассу. "Как ни странно, в полярных регионах, как пишут в последних статьях, и мы в этом убеждаемся, численность микроорганизмов всего на порядок меньше, чем в почвах умеренного климата или даже тропического. Получается не 10 млрд, а 1 млрд клеток в 1 грамме почвы", - сказал микробиолог.

Кроме того, будут изучены микроскопические грибы, которые обитают в почве. Возможно, удастся провести не только количественные, но и качественные исследования, то есть определить, какие именно организмы живут в полярных почвах архипелагов. По словам Никитина, Земля Франца-Иосифа изучена в этом отношении лучше, чем север Новой Земли, но исследования были точечные, с отдельных островов.

В ходе экспедиции были взяты пробы с острова Алджер, островов Гукера, Хейса, Ферсмана и Земли Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, а также с мыса Желания на Новой Земле.

Девятая экспедиция научно-образовательного проекта "Арктический плавучий университет - 2017" вошла в план мероприятий российского Года экологии, рейс проходит с 8 по 28 июля 2017 года. Организаторами проекта выступают Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск) и Росгидромет при поддержке Русского географического общества. За все время реализации проекта, с учетом экспедиции этого года, в девяти морских экспедициях приняли участие 433 исследователя, в том числе 207 студентов.

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