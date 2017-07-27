Пермский скелет трогонтериевого слона признан одним из трех самых полных в мире

ПЕРМЬ, 27 июля. /ТАСС/. Скелет трогонтериевого слона, найденный в Пермском крае, уже вошел в тройку самых полных аналогичных скелетов в мире, при этом раскопки продолжаются, и в следующие сезоны ученым может стать доступен более полный скелет этого животного. Об этом сообщил в четверг в Перми научный руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Евгений Мащенко на пресс-конференции по итогам очередного полевого сезона на месте обнаружения древнего слона.

"Наш скелет пока еще не самый полный из найденных, но уже входит в тройку самых комплектных", - сказал Мащенко, пояснив, что всего в мире найдено пять неполных скелетов этого животного.

По его словам, в нынешнем сезоне ученые смогли найти много грудных позвонков, вторую локтевую кость слона, одну из костей задней конечности - бедренную кость и много костей от передней конечности - запястья, что раньше не попадалось ученым. "Сейчас можно сказать, что скелет собран на 50%. И поскольку мы видели, что в стенах находится еще довольно много костей, работы будут продолжены в следующем году", - добавил научный руководитель экспедиции.

В этом году экспедиция началась 4 июля и продолжалась до 18 июля, однако из-за проливных дождей ученым никак не удавалось добраться до костеносного слоя и начать собственно раскопки. По словам Мащенко, для того, чтобы добраться до места залегания находок, с помощью специальной техники убрали 350 кубометров грунта, еще 18 кубометров ученые убрали собственными руками.

Кости трогонтериевого слона были обнаружены в Оханском районе Пермского края в 2010 году - их заметили местные рыбаки, когда на обрушившемся берегу реки Камы показались части бивней животного. Системные работы начались здесь только в 2013 году, когда Пермский краеведческий музей получил лицензию на проведение раскопок. Основную массу находок ученые сделали в сезонах 2016 и 2017 годов. Предварительно установлено, что здесь находится полный скелет одного трогонтериевого слона и часть скелета второго слона.

Трогонтериевый слон (Mammuthus trogontherii) - представитель семейства слоновых, предок мамонта, обитавший на Земле приблизительно 1 млн 700 тыс. - 200 тыс. лет назад. Слон по размеру превосходил мамонта в среднем в 1,5 раза. Другое название этого животного - степной мамонт.