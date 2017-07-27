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Panasonic создала систему определения сонливости водителя по его мимике и температуре тела

Наука
27 июля, 17:27 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Кроме того, учитываются такие мельчайшие детали, как степень открытия глаз и скорость движения век при моргании

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ТОКИО, 27 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Крупная японская электронная компания Panasonic объявила о создании новой системы контроля за состоянием водителя, чтобы снизить риски попадания в ДТП. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе корпорации.

Принцип действия этой технологии основан на определении уровня сонливости человека за рулем путем анализа его мимики, температуры тела и других показателей. Кроме того, учитываются даже такие мельчайшие детали, как степень открытия глаз и скорость движения век при моргании. Всю необходимую информацию собирают установленные на панели приборов инфракрасные датчики и камеры, которые передают ее для обработки искусственному интеллекту.

Таким образом, разработанная Panasonic система сама определяет текущий уровень сонливости водителя по пятибалльной шкале и показывает соответствующую цифру на бортовом компьютере. Она также способна предсказать, как быстро будет развиваться усталость, и при необходимости начнется вмешиваться в процесс неминуемого засыпания за рулем.

В первую очередь умное устройство включит посильнее кондиционер, чтобы слегка взбодрить шофера и повысить его концентрацию. При этом оно включит не только визуальное, но и звуковое оповещение о том, что в таком состоянии машину вести опасно, а навигатор начнет подыскивать ближайшее место для отдыха.

Как ожидается, система может поступить в продажу уже осенью этого года. Основными ее потребителями, скорее всего, окажутся крупные таксомоторные и автобусные компании. Для Японии это устройство очень актуально в связи с тем, что здесь повсеместно распространены пассажирские перевозки на ночных автобусах. Они считаются самым дешевым способом путешествия по стране и единственным безальтернативным в ночное время, поскольку от таких поездов было решено отказаться из-за их невостребованности с развитием сети скоростных экспрессов "синкансэн",

В результате такая ситуация параллельно с ростом туризма привела к чрезмерной нагрузке на водителей автобусов, которые стали перерабатывать. Это в свою очередь отразилось на росте числа ДТП.

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