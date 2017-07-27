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Первый эксперимент по редактированию человеческого генома проведен в США

Наука
27 июля, 20:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Отмечается, что этот эксперимент был нацелен на изучение методов предотвращения наследственных заболеваний у детей

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Эксперимент по редактированию генома человеческого эмбриона впервые проведен в США. Как сообщило в четверг информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на издание "Обзор технологий Массачусетского технологического института" (MIT Technology Review), этот эксперимент был нацелен на изучение методов предотвращения наследственных заболеваний у детей. Ученые использовали технику редактирования генома, известную как CRISPR, дающую возможность изменять или заменять отдельные части ДНК - макромолекулы, обеспечивающей хранение и передачу из поколения в поколение генетической программы развития живых организмов.

Эксперимент проводился на человеческом эмбрионе, возраст которого составлял всего несколько дней и после его завершения дальнейшее развитие эмбриона было остановлено. По данным агентства AP, участники эксперимента, проводившегося в Медицинском и научном университете штата Орегон (Oregon Health & Science University) изначально не планировали его имплантировать для дальнейшего развития. Результаты исследования будут опубликованы в одном из американских научных журналов.

Аналогичное исследование, по данным агентства AP, ранее проводилось в Китае.

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