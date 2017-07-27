Первый эксперимент по редактированию человеческого генома проведен в США

Российский защитник Андрей Марков заявил, что продолжит карьеру в КХЛСпорт 27 июля, 21:26
Женская сборная США завоевала золото ЧМ в эстафете 4х200 м кролемСпорт 27 июля, 20:36
Саакашвили назвал незаконным лишение его украинского гражданстваМеждународная панорама 27 июля, 20:24
Россияне Рылов и Колесников вышли в финал ЧМ в плавании на 200 м на спинеСпорт 27 июля, 20:21
Ефимова вышла в финал ЧМ в плавании на 200 м брассомСпорт 27 июля, 20:04
Испанка Бельмонте завоевала золото ЧМ по плаванию на дистанции 200 м баттерфляемСпорт 27 июля, 19:45
Рогозин поручил посольству РФ в Молдавии вмешаться в ситуацию вокруг российских артистовПолитика 27 июля, 19:42
В Абхазии разбился легкомоторный самолет с тремя россиянамиПроисшествия 27 июля, 19:34
Российский пловец Чупков с рекордом чемпионатов мира вышел в финал на 200 м брассомСпорт 27 июля, 19:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Эксперимент по редактированию генома человеческого эмбриона впервые проведен в США. Как сообщило в четверг информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на издание "Обзор технологий Массачусетского технологического института" (MIT Technology Review), этот эксперимент был нацелен на изучение методов предотвращения наследственных заболеваний у детей. Ученые использовали технику редактирования генома, известную как CRISPR, дающую возможность изменять или заменять отдельные части ДНК - макромолекулы, обеспечивающей хранение и передачу из поколения в поколение генетической программы развития живых организмов.
Эксперимент проводился на человеческом эмбрионе, возраст которого составлял всего несколько дней и после его завершения дальнейшее развитие эмбриона было остановлено. По данным агентства AP, участники эксперимента, проводившегося в Медицинском и научном университете штата Орегон (Oregon Health & Science University) изначально не планировали его имплантировать для дальнейшего развития. Результаты исследования будут опубликованы в одном из американских научных журналов.
Аналогичное исследование, по данным агентства AP, ранее проводилось в Китае.