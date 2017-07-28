Ученые по пивным бутылкам и кухонным отбросам восстанавливают историю острова Матуа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Специалисты Сахалинского областного краеведческого музея по пивным бутылкам и кухонным отбросам восстанавливают историю курильского острова Матуа, где в 30-е годы прошлого века была основана японская военная база. Об этом на заседании Сахалинского отделения Русского географического общества (РГО) рассказал историк-краевед Игорь Самарин.

"В этом году в ходе экспедиции Министерства обороны РФ и Русского географического общества на острове Матуа старались уделять внимание бытовой составляющей гарнизона. Очень оживляют истории мелочи. Например, обычная пивная бутылка или предметы, найденные в кухонных кучах у землянок", - рассказал Самарин.

Он показал фотографию пивной бутылки, на донышке которой изображена дата изготовления - "16 S 8". "Все очень просто для знающего человека: 16 год, август, по европейскому летоисчислению - 1941 год. Всего на острове собрано 25 бутылок - 1938, 1940, 1941, 1942, 1943 годов", - пояснил Самарин. Историк рассказал, что по найденным пивным бутылкам можно определить время, когда напиток поставлялся на остров и когда поставки закончились.

"Самая ранняя датирована 1938 годом - это очень хорошо укладывается в полученные мною данные о том, что флотский аэродром на Матуа японцы начали строить в 1938 году. Почему последние бутылки датируются 1943 годом, тоже понятно - в 1944 году началась блокада Курильских островов американскими подводными лодками и пиво уже не поступало. Штрих, деталь, но очень характерная. Я кляну себя, что в прошлом году этой темой не занимался, надо было собрать все бутылки на острове", - заявил историк.

Он отметил, что в этом году не стал проходить мимо кухонных отбросов у каждой землянки. Они включают массу различных вещей, в том числе кости. По ним ясно, что японцы использовали в пищу топорков (морская птица семейства чистиковых) и мышей - костей в этих кучах много.

Самарин рассказал, что информацию об употреблении японцами в пищу мышей можно найти в воспоминаниях солдат. "Грызунов на Матуа завезли при основании фермы по разведению лис. Полевки портили съестные припасы, поэтому был приказ их уничтожать, позже их стали есть, а шкурки отправляли в метрополию и из них делали перчатки. Причем была такса: пойманная мышь - две сигареты", - отметил Самарин.

Печки и абажур

Многое о быте рассказывает интерьер казарм. "В одном из дотов была обнаружена жестяная печурка, даже не печурка, а жаровня. Она сделана из тонкой жести, причем кустарным способом. Самое интересное то, что на Матуа обнаружили место, где эти печурки делали, - куча обрезков, вырезанные круги", - рассказал Самарин.

"Получается, непросто японцам жилось на Матуа. Не хватало им печек фабричного производства, и они были вынуждены делать их сами. Вот такой неожиданный поворот", - заявил ученый.

По его словам, еще одной загадкой Матуа стала печь, найденная в командном пункте командира гарнизона. "Во- первых, там не было ни одной вытяжки, поэтому непонятно, как она работала. Во-вторых, когда печку, привезенную с Матуа, собрали, оказалось, что это запчасти от двух разных печек. Что они делали в командном пункте, непонятно", - поделился ученый.

Самарин рассказал, что в казарме на высоте над бухтой Айну был найден абажур от лампы. "Вспомнил, что в воспоминаниях японских солдат, живших на Матуа, проходит явное противоречие между ВМФ и сухопутной армией. Санитар пишет, что флотские жили лучше: у них постоянно был и табак, и свет. Когда откопал абажур, понял, что это флотское сооружение, - вот еще маленький штрих для понимания, как жил гарнизон острова Матуа", - добавил Самарин.

Экспедиция на Матуа

Представители экспедиционного центра Министерства обороны РФ, Русского географического общества, личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа продолжают изучать разрушенную временем инфраструктуру, находящуюся на Курильском острове Матуа. Это вторая экспедиция на Матуа, она продлится до сентября. Первая совместная экспедиция Минобороны и РГО на Матуа прошла в 2016 году.

Участники второй экспедиции обнаружили ряд исторических артефактов, в частности, нашли остатки резиденции японского начальника гарнизона, оборудованную дотами, бойницами и подземными ходами. Помимо этого, в районе мыса Юрлова на глубине 110 метров был обнаружен сигароподобный объект, напоминающий подводную лодку.

На Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина. Они должны собрать материалы для атласа морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов. Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года, их результатом станут материалы, необходимые для дальнейшего освоения острова. Специалисты составят карты опасных природных явлений, изучат альтернативные источники энергии, химический состав природных вод, потенциальное плодородие почв и другие аспекты.

Матуа - остров средней группы Большой гряды Курильских островов, длина - около 11 км, ширина - 6,4 км. В годы Второй мировой войны на нем была расположена одна из крупнейших военно-морских баз Японии. В 1945 году остров отошел СССР, а японская база была превращена в советскую. На острове сохранилось множество фортификационных сооружений, шахт, гротов, две взлетные полосы, которые подогреваются термальными источникам, поэтому могут использоваться круглый год.