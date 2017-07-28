Археологи нашли в Горном Алтае мастерскую по кости возрастом две тысячи лет

Раскопки во время экспедиции археологов Института археологии и этнографии СО РАН в Республику Алтай © Институт археологии и этнографии СО РАН

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты Института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН обнаружили во время раскопок в городище Черемшанка в Республике Алтай древнюю косторезную мастерскую, которая существовала приблизительно около 2 тыс. лет назад, сообщила в пятницу пресс-служба института.

Значимость находок заключается в том, что ранее места производства костяных изделий на Алтае никто детально не исследовал.

"В текущем археологическом сезоне на городище Черемшанка в Горном Алтае были обнаружены два сломанных костяных варгана возрастом около 2 тыс. лет, которые были сделаны из ребер копытного животного. Недалеко от находок археологи выявили все признаки древней косторезной мастерской сарматского времени. Изделия из кости и рога нередко находят в погребениях на Алтае, но мест их производства до сих пор никто не детально не исследовал", - сообщили в пресс-службе.

На месте мастерской археологи нашли отходы косторезного производства, костяные накладки на лук и наконечники стрел, маленький косторезный нож и точильный камень.

Городище Черемшанка относится к майминской культуре, существовавшей на рубеже эр. "Поселение майминцев, выделенных в отдельную культуру по своеобразной керамике, было немногочисленным, но очень развитым - они делали луки и музыкальные инструменты, великолепно вырезали из кости. И вся их культурная и хозяйственная деятельность происходила в нижнем течении реки Катунь", - цитирует пресс-служба руководителя экспедиции, ведущего научного сотрудника ИАЭТ СО РАН Андрея Бородовского.